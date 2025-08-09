Suscríbete
Must have de sandalias que serán tu obsesión este verano 2025

Las sandalias llegaron para renovar tu closet y darle ese toque relajado pero estilizado a tus looks veraniegos

August 09, 2025 • 
María Dávalos
sandalias-primavera-verano-2025.jpg

Getty Images

En las tardes de verano en las que el sol acaricia tu piel y una brisa ligera levanta tu pelo, no hay nada mejor que un par de sandalias que combinan comodidad y estilo para tener un día perfecto. Este 2025, la moda nos trae una mezcla irresistible de nostalgia, texturas y diseños que eleva cualquier look sin esfuerzo.

Olvídate de los zapatos que llegan a ser incómodos y molestos para los días de calor. Esta temporada, las sandalias se convierten en la pieza clave para transformar un outfit sencillo en uno que parece sacado de una pasarela.

6 sandalias perfectas para estilizar tus outfits este verano 2025

Jelly sandals

sandalias-jelly.jpg

Pinterest

Las jelly sandals son la dosis perfecta de nostalgia noventera que necesitábamos este verano. Ya sea que las prefieras transparentes, en colores pastel o neón, son ese toque juguetón que hace que cualquier look sea más divertido. Perfectas para un paseo por la playa o para combinar con vestidos ligeros y faldas denim.

Sandalias tejidas o trenzadas

sandalias-tejidas.jpg

Pinterest

El estilo boho chic también es otro que se reinventa este verano y las sandalias trenzadas son una parte fundamental de este renacer. Hechas en distintos materiales y con acabados que parecen sacados de un mercado artesanal, combinan perfecto con ropa de lino, shorts de mezclilla o vestidos maxi.

Sandalias clásicas

sandalias-clasicas.jpg

Pinterest

Por sencillas que parezcan, las sandalias clásicas pueden ser ese toque minimalista que necesitaba tu look para adaptarse perfecto al verano. Lo mejor es que van bien con absolutamente todo, desde jeans hasta vestidos satinados.

Sandalias de cuero

sandalias-cuero.jpg

Pinterest

El cuero nunca pasa de moda, y en sandalias es sinónimo de elegancia. Ya sean planas o con tacón, unas sandalias de cuero elevan cualquier look. Son perfectas para combinar con un vestido de lino y faldas largas.

Kitten heel

sandalias-de-cuero.jpg

Pinterest

El kitten heel es ideal para quienes buscan un poquito de altura sin sacrificar la comodidad. Lo mejor de esta versión es que son tan versátiles que son perfectas para citas, eventos semiformal o cenas junto al mar.

Sandalias de gladiador

sandalias-de-gladeador.jpg

Pinterest

Yo sé que a simple vista suena extraño el usar sandalias de gladiador, pero créeme cuando te digo que son excelentes para esos días en los que quieres sentirte ligera y estilizada. Combinan muy bien con faldas fluidas o vestidos cortos para dejar que las piernas sean las protagonistas.

Este verano, las sandalias no son solo un accesorio para la alberca, también son la pieza que puede definir tu look. Ya sea que elijas unas jelly llenas de color y nostalgia o unas gladiadoras que resalten tus piernas, el truco está en que te sientas cómoda, segura y lista para cualquier plan que surja esta temporada.

