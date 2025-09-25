Miley Cyrus se convierte en la nueva cara de Maybelline y reinventa el icónico jingle de la marca

En Cosmo amamos el maquillaje y también la música, por eso esta noticia nos emociona demasiado. Y es que Maybelline New York, la marca de maquillaje número uno del mundo, da la bienvenida a la artista multiplatino e ícono de la música Miley Cyrus como su nueva portavoz global, con una reinterpretación novedosa y poderosa del legendario jingle “Maybe it’s Maybelline”.

Una embajadora global en letras mayúsculas

Si algo define a Cyrus es su capacidad de transitar épocas, estilos y emociones sin perder autenticidad. Pasó de ídolo adolescente a rockstar, y ahora es una artista madura, introspectiva y poderosa. Conocida por estar presente en diferentes géneros, continúa redefiniendo su arte.

Y es que ella es así, es una mujer en constante movimiento, siempre feliz de poder explorar nuevas facetas más allá de la música. Muestra de ella es su participación en campañas como Gucci y Dolce & Gabbana, también como protagonista de Black Mirror de Netflix como Ashley O.

Asimismo, Miley Cyrus es una artista que se ha sumado a causas solidarias. A través de su Fundación Happy Hippie, fundada en 2014, Miley ha recaudado millones para jóvenes sin hogar, especialmente jóvenes LGBTQ+. En 2024, lanzó la Fundación Miley Cyrus para expandir su enfoque filantrópico al apoyo a las madres en toda su diversidad.

Maybelline y Miley Cyrus unen fuerzas

Esta no es solo otra campaña, es la declaración más grande de la marca para dar significado a la belleza; celebrando la expresión creativa. Esto marca el comienzo de una nueva era donde la música y el maquillaje convergen, ofreciendo a los fans una nueva forma de expresarse y sentirse empoderados.

“Miley es más que un ícono global; es una musa de la belleza moderna. Ella aporta una mirada profundamente personal a la belleza que es expresiva y emotiva. Con su inconfundible voz y visión, convierte nuestro icónico jingle en algo íntimo y el reflejo perfecto de esta era de Maybelline.” dijo Sandrine Jolly, Presidenta Global de Marca de Maybelline New York.

La artista de éxitos como “Flowers” y “Party in The U.S.A”, recuerda cantar el jingle de Maybelline de niña e imaginar que era ella quien aparecía en en la pantalla. Ahora ese recuerdo se ha vuelto realidad: “Tomar algo tan icónico y hacerlo mío, es poderoso y personal”, dijo Miley Cyrus.

“Esta asociación une dos partes fundamentales de mí. El maquillaje y la música se complementan a la perfección. Dentro de la música, hay interpretación y honestidad; el maquillaje realza ambas. Maybelline comparte mi creencia de que el maquillaje debe ser expresivo, en constante evolución.”, expresa Miley Cyrus.

La nueva campaña está por estrenarse a finales de septiembre, la cual demostrará que la belleza es fluida, que la confianza puede verse de un millón de maneras diferentes ¡Así que no te pierdas de la próxima era de la belleza.