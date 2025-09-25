Este es el corte en capas largas que estiliza y rejuvenece al instante

Descubre cómo llevar el butterfly cut y por qué será tu favorito este otoño

Si estás buscando un cambio de look que se vea fresco, natural y con mucho movimiento, el butterfly cut es la respuesta. Este corte en capas largas se ha convertido en uno de los más buscados porque logra ese efecto rejuvenecedor sin tener que sacrificar el largo de tu melena.

¿Qué es el butterfly cut?

Como tal el butterfly cut o corte de mariposa se caracteriza por sus capas largas que enmarcan el rostro, creando un efecto de volumen. El nombre viene de la manera en la que las capas se abren, como las alas de una mariposa. Este estilo juega con distintas alturas, generalmente con capas más cortas en la parte de enfrente y más largas en la parte de atrás, lo que aporta dinamismo sin perder longitud.

El butterfly cut es perfecto para cualquier tipo de rostro pero en especial para quienes tienen un rostro redondo u ovalado, ya que ayuda a alargar visualmente las facciones. También es ideal para quienes buscan un estilo que equilibre proporciones, dando volumen en la parte superior y movimiento en las puntas. Lo mejor es que funciona tanto en cabello lacio como en ondulado, adaptándose fácilmente a diferentes texturas.

El butterfly cut es mucho más que un corte en capas largas, es un solución perfecta para quienes buscan un corte que rejuvenece, estiliza y aporta movimiento al instante. Si estás buscando un cambio que se adapte a cualquier temporada y que eleve tu look sin perder la naturalidad, este es el corte que necesitas probar.