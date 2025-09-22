Colores para tu manicure ideales para la spooky season

Estos son los tonos que harán que tu manicure se vea perfecta para esta spooky season 2025

El otoño llega con una serie de festividades que amamos, entre ellas la icónica spooky season y no hay mejor manera de entrar en el mood que con un manicure que personifique la esencia de estas fechas. Este 2025, los colores protagonistas no solo son elegantes, también elevan cualquier look con un aire misterioso y sofisticado. Si quieres que tus uñas sean el mejor accesorio esta temporada, estos son los tonos que tienes que pedir a tu manicurista sí o sí.

Naranja quemado:

Pinterest

Si hay un color que define la spooky season es el naranja quemado. Este tono vibrante pero cálido es perfecto para quienes aman la estética otoñal sin caer en lo básico. Lo mejor es que combina con todo, desde un look casual con jeans, hasta un vestido negro para una fiesta temática.

Vino:

El vino es un color que nunca falla cuando buscas elegancia. Para la spooky season se convierte en un must have ya que estiliza al instante y da un aire chic que funciona en cualquier ocasión. Además, favorece a todos los tonos de piel, lo que lo convierte en un infalible de la temporada.

Verde bosque:

Pinterest

El verde bosque es el color ideal si quieres algo diferente a los clásicos del otoño. Al ser un color oscuro también tiene un aire de elegancia, lo que transmite esa vibra enigmática que encaja perfecto con la temporada. Queda increíble en uñas largas y almendradas, pero también luce bien en estilos cortos y minimalistas.

Blanco y negro:

Si lo que buscas es un look clásico pero con personalidad, la combinación blanco y negro es la opción más versátil. Puedes llevarla en un manicure francés con puntas negras y base blanca o con diseños gráficos como pequeños fantasmas. Es un estilo atemporal que nunca falla y que además estiliza las manos gracias al contraste entre tonos claros y oscuros.

La spooky season 2025 es el momento perfecto para jugar con tu manicure y experimentar con colores que reflejen la esencia de la temporada. Desde el cálido naranja quemado, pasando por el misterioso vino, hasta el elegante verde bosque y la combinación eterna de blanco y negro, cada tono tiene el poder de transformar tus manos en el mejor accesorio de tu look otoñal.