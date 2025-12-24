Suscríbete
Moda y Belleza

20 tips para vencer la flojera de maquillarte y arreglarte sin sufrir en el intento

Hay días en los que solo quieres salir con la cara lavada y un chongo de emergencia… Pero verte bien no tiene que ser agotador ni superficial. Aquí tienes 20 formas rápidas, reales y hasta divertidas de recuperar tu glow sin perder tu paz.

Diciembre 23, 2025 • 
Leilani Aviles
maquillaje desmaquillada mujer

A portrait of a pretty woman. On one side she has messy hair and no makeup, and on the other side she has styled hair and full makeup.

O2O Creative/Getty Images

1. Cambia el chip: “me arreglo porque quiero, no porque debo”

No es obligación, es autocuidado. Verte bien te da energía, incluso en días grises.Ejemplo: aunque trabajes desde casa, un poco de color en labios cambia tu ánimo.

2. Crea un mini kit “emergencia de belleza”

Solo lo esencial: BB cream, rímel, rubor y gloss.Ejemplo: cuando te gane la flojera, con 5 minutos ya pareces dormida 8 horas.

3. Pon tu playlist de poder

La música transforma la energía.Ejemplo: ponte “Dance The Night” de Dua Lipa y deja que el ritmo haga el resto.

4. Maquíllate frente a la ventana

La luz natural no solo mejora el resultado, también te despierta.Ejemplo: la diferencia entre “cara de zombi” y “cara fresca” suele ser la iluminación.

5. Empieza con algo mínimo

Si no tienes ganas, elige solo una cosa: labios, cejas o rubor.Ejemplo: con rubor y gloss, pasas de “sin energía” a “cara de brunch con amigas”.

6. Recuerda cómo te sientes cuando te arreglas

Visualízate lista, con ese brillo y seguridad.Ejemplo: piensa en el último día que dijiste “wow, hoy sí me siento bien”.

7. Usa productos multifuncionales

Un labial en crema puede ser rubor y sombra a la vez.Ejemplo: en 2 minutos, tres productos menos y el mismo efecto.

8. Ponte perfume aunque no salgas

Activa la sensación de “ya estoy lista”.Ejemplo: aunque solo vayas al súper, hueles a diosa organizada.

9. Hazlo mientras escuchas un podcast

Así distraes la mente y el tiempo pasa volando.Ejemplo: 10 minutos escuchando algo que te inspire = rutina completa sin notarlo.

10. Usa un espejo bonito o con luz cálida

El ambiente importa. Si tu espacio es agradable, maquillar se siente menos tedioso.

11. Maquíllate para ti, no para la foto

Olvídate de los filtros, busca sentirte bien en tu piel.Ejemplo: incluso sin delineador, tu actitud puede iluminar tu rostro.

12. Cuida tu piel aunque no te maquilles

El mejor maquillaje es una piel cuidada.Ejemplo: crema + protector solar + labial = glow sin esfuerzo.

13. Hazlo ritual, no rutina

Enciende una vela, pon música, y tómate ese momento como un mimo.Ejemplo: cambia el “tengo que arreglarme” por “voy a consentirme”.

14. Usa espejos pequeños para no agobiarte

A veces, verte toda de golpe da flojera. Enfócate por partes: ojos, piel, labios.

15. Prueba el reto “solo 5 minutos”

Dite: “me arreglo solo cinco minutos”. El truco: cuando empieces, la energía llega sola y terminas haciéndolo todo.

16. Mantén tu tocador limpio

El desorden quita las ganas.Ejemplo: brochas limpias y espacio despejado = motivación instantánea.

17. No busques perfección, busca frescura

Un toque de color y pestañas abiertas dicen más que un contour elaborado.

18. Maquíllate aunque no tengas plan

Verte bien sin razón te recuerda que no necesitas excusas para brillar.

19. Guarda tu makeup favorito a la vista

Si lo ves, lo usas. Si lo escondes, se olvida.Ejemplo: deja tu gloss y rubor en el tocador o junto al cepillo de dientes.

20. Termina con una frase frente al espejo

“Merezco verme bien, sentirme bien y disfrutarme.” Repítelo. Créetelo. Ese es tu verdadero glow-up.

💫 Conclusión Cosmo:

La flojera es temporal, pero el amor propio se nota. No se trata de maquillaje, se trata de energía, intención y cariño hacia ti.

Arreglarte no es superficial, es una forma de recordarte que sigues aquí, viva, fuerte y con ganas de brillar (aunque sea con gloss y chongo). 💋

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
Te sugerimos
vestidos fashion
Moda y Belleza
10 hacks de emergencia cuando te queda grande un vestido y tienes el tiempo encima
Diciembre 22, 2025
 · 
Leilani Aviles
este-es-el-set-de-regalos-que-transforma-la-navidad-en-una-experiencia-sensorial-loccitane.jpeg
Moda y Belleza
Este es el set de regalos que transforma la Navidad en una experiencia sensorial
Diciembre 19, 2025
 · 
Cosmopolitan
dolor de cuello y espalda por usar el celular
Entretenimiento
10 tips para reducir el uso del celular para evitar la ansiedad (sin desaparecer del mundo)
Diciembre 14, 2025
 · 
Leilani Aviles
"Bugonia" Headline Gala - The 69th BFI London Film Festival
Moda y Belleza
¿Cortas o largas? Así es como llevaremos las uñas en 2026
Diciembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García