Los mejores glosses para dar volumen a tus labios

Muchas veces vemos a nuestras celebridades favoritas lucir unos labios súper carnosos y con volumen, pero en la mayoría de los casos, lo logran con intervenciones estéticas, desde inyecciones de productos a procedimientos un poco más agresivos.

Pero si somos honestas, muchos de estos procedimientos son costosos y riesgosos si no contamos con un especialista de confianza; es por eso que nos encanta saber que existen productos de belleza que pueden replicar un poco estos resultados. Lo mejor de todo es que si no nos gusta cómo nos vemos, el efecto es temporal. Es por eso que aquí te dejamos algunas de las opciones de glosses que dan volumen e hidratan, dándonos un acabado irresistible.

Cinco glosses perfectos para dar volumen a tus labios

⁠Too Faced Lip Injection Extreme Lip Plumper

Un clásico infalible en el mundo del maquillaje. Este gloss de Too Faced es popular por su efecto inmediato al activar la circulación en los labios para dar volumen en cuestión de minutos. Un plus es que su fórmula también hidrata y está disponible en distintos tonos y acabados brillantes.

Dior Addict Lip Maximizer

El Dior Addict Lip Maximizer es la combinación perfecta de lujo y practicidad. Su fórmula con ácido hialurónico rellena e hidrata, dejando los labios suaves y más voluminosos con cada uso.

Charlotte Tilbury Pillow Talk Big Lip Plumpgasm

Charlotte Tilbury se ha convertido en una de nuestras marcas favoritas desde su llegada a tierras mexicanas, en especial por su icónica línea Pillow Talk. La cual da volumen, brillo y un toque de color que simplemente nos fascina. Lo que más nos ha gustado de este gloss es que su textura cremosa no se siente pegajosa, lo que muchas veces puede arruinar la experiencia para muchas mujeres.

Fenty Beauty Gloss Bomb Heat Universal Lip Luminizer + Plumper

Si lo que quieres es brillo intenso y tonos que favorezcan a distintos tonos de piel, el Gloss Bomb Heat de Fenty Beauty es para ti. Solo que, ojo, te puede tomar por sorpresa el efecto de calor que tiene, pero esto es lo que se encarga de estimular el aumento de volumen en tus labios.

Maybelline Lifter Gloss con Ácido Hialurónico

El Lifter Gloss de Maybelline es una de las opciones más accesibles, pero eso no significa que sacrifiques la calidad. Su fórmula con ácido hialurónico hidrata profundamente, mientras que su acabado brillante y ligero realza la forma natural de los labios.

Ya sea que busques un efecto inmediato para un momento especial o prefieras algo que te ayude más en el día a día para cuidar e hidratar tus labios, estos cinco glosses se adaptan perfecto a distintos gustos y presupuestos.