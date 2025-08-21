Suscríbete
Moda y Belleza

Los collares que serán protagonistas del otoño 2025

Estas son algunas de las piezas clave para darle un giro a esta temporada

August 21, 2025 • 
Lu Dávalos
collares 2025 otoño

Collares para otoño 2025

Getty Images

Los aretes chunky, los collares largos delgados o las pulseras estructuradas, sin duda marcaron el verano. Ahora, le tenemos que dar un vistazo al elemento estrella que caracterizará los looks de otoño. Estas piezas serán capaces de transformar un outfit sencillo en uno lleno de estilo.

Del dramatismo a lo personal

Más es más

Los accesorios que veremos en esta temporada se convertirán en el centro del look. El volumen, layering y cadenas gruesas vienen de una corriente del boho, pero en este caso, combinada con el maximalismo. Esto carga de personalidad a la ropa ya que puedes implementar tantos collares como quieras, sin importar el tamaño.

collar maximalista

Pinterest

El renacimiento de las perlas

Las perlas regresan con fuerza y se han hecho presentes en pasarelas con Givenchy, Chanel y otras marcas. Esta vez no se quedan atrás: aparecen en collares, bolsas, botones y más. La propuesta actual se centra en las perlas de gran tamaño, ya sea en collares largos o gargantillas estructuradas, dándole un aire de dramatismo y sofisticación.

collar perlas

Pinterest

Personalización con charms

Hoy los accesorios no solo siguen tendencias, sino que también se convierten en un medio para expresar nuestra personalidad. Los charms o dijes diferentes permiten que cada pieza tenga un toque único. Puedes hacer layering jugando con los tamaños de los charms que agregues. Es una idea que resulta favorecedora con escotes pronunciados, dándole armonía a todo el look.

collar layer

Pinterest

Accesorios que hablan de nosotras

Lo cautivante de estas tendencias es cómo los collares pasan de ser un extra para convertirse en piezas con intención. Las perlas, ahora en su versión más llamativa, nos recuerdan la fuerza de lo clásico; mientras que los charms nos permiten mostrar algo de nuestra esencia en cada detalle. En cualquier momento siempre se trata de elegir lo que nos hace sentir únicas y seguras, porque al final, estos complementos también cuentan nuestra historia.

accesorios collares en tendencia collares otoño accesorios para otoño
Lu Dávalos
Te sugerimos
Diseños-de-uñas-en-tendencia-entre-las-celebridades.jpg
Moda y Belleza
4 Diseños de uñas en tendencia entre las celebridades
July 30, 2025
 · 
María Dávalos
🔥 (17).png
Moda y Belleza
Los mejores diseños para manicure y pedicure que vas a amar este verano
August 09, 2025
 · 
María Dávalos
Tonos-diseños-de-uñas.jpg
Moda y Belleza
Tonos y diseños de uñas que dominarán esta temporada de otoño 2025
August 19, 2025
 · 
María Dávalos
The-Life-of-a-Showgirl.jpg
Moda y Belleza
Los mejores zapatos para tu showgirl era inspirados en el nuevo disco de Taylor Swift
August 19, 2025
 · 
María Dávalos