Los collares que serán protagonistas del otoño 2025

Los aretes chunky, los collares largos delgados o las pulseras estructuradas, sin duda marcaron el verano. Ahora, le tenemos que dar un vistazo al elemento estrella que caracterizará los looks de otoño. Estas piezas serán capaces de transformar un outfit sencillo en uno lleno de estilo.

Del dramatismo a lo personal

Más es más

Los accesorios que veremos en esta temporada se convertirán en el centro del look. El volumen, layering y cadenas gruesas vienen de una corriente del boho, pero en este caso, combinada con el maximalismo. Esto carga de personalidad a la ropa ya que puedes implementar tantos collares como quieras, sin importar el tamaño.

El renacimiento de las perlas

Las perlas regresan con fuerza y se han hecho presentes en pasarelas con Givenchy, Chanel y otras marcas. Esta vez no se quedan atrás: aparecen en collares, bolsas, botones y más. La propuesta actual se centra en las perlas de gran tamaño, ya sea en collares largos o gargantillas estructuradas, dándole un aire de dramatismo y sofisticación.

Personalización con charms

Hoy los accesorios no solo siguen tendencias, sino que también se convierten en un medio para expresar nuestra personalidad. Los charms o dijes diferentes permiten que cada pieza tenga un toque único. Puedes hacer layering jugando con los tamaños de los charms que agregues. Es una idea que resulta favorecedora con escotes pronunciados, dándole armonía a todo el look.

Accesorios que hablan de nosotras

Lo cautivante de estas tendencias es cómo los collares pasan de ser un extra para convertirse en piezas con intención. Las perlas, ahora en su versión más llamativa, nos recuerdan la fuerza de lo clásico; mientras que los charms nos permiten mostrar algo de nuestra esencia en cada detalle. En cualquier momento siempre se trata de elegir lo que nos hace sentir únicas y seguras, porque al final, estos complementos también cuentan nuestra historia.