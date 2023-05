Lizzo apuesta por un vestido con abertura en los muslos para la Pre-Met Gala Party con Anna Wintour

Lizzo ya está lista para una edición más de la Met Gala, ¡mira cómo se vistió para la cena previa en casa de Anna Wintour!

Lizzo es hoy en día una de las cantantes más exitosas de la industria musical, además de ser considerada como una de las máximas representantes del body positive. Con sencillos como About Damn Time y Rumors, la artista ha tenido tanta aceptación por parte del público que incluso hizo su debut en la Met Gala el año pasado, cuando apareció en la red carpet del evento luciendo un elegante atuendo negro con dorado.

El atuendo de Lizzo para la cena previa a la Met Gala Foto: Getty Images

Este año no fue la excepción; Melissa Viviane Jefferson forma parte de la lista de invitados de la Met Gala 2023, y no solo eso, sino que fue una de las celebridades elegidas por Anna Wintour para asistir a la Pre-Met Gala Party.

Lizzo apuesta por un vestido con abertura en los muslos para la cena previa a la Met Gala con Anna Wintour

El pasado domingo 30 de abril, algunas reconocidas celebridades fueron invitadas por Anna Wintour a la cena previa de la Met Gala. Junto con Kim Kardashian, Sienna Miller y Penélope Cruz, Lizzo fue una de las artistas que recibieron una invitación por parte de la editora jefa de la revista Vogue de Estados Unidos para inaugurar una nueva edición de la Met Gala.

La intérprete de About Damn Time eligió un vestido morado para asistir a la Pre-Met Gala Party, la cual se llevó a cabo en la propiedad de Wintour ubicada en Nueva York; el diseño contaba con aberturas a la altura de los muslos, los cuales dejaron al descubierto sus piernas, además de un escote off the shoulder. La cereza del pastel fue el accesorio que eligió para complementar su look: unas gafas color púrpura.

Lizzo Met Gala Foto: Getty Images

No sabemos con qué outfit desfilará Lizzo por la Met Gala de este año, ¡pero ya queremos descubrirlo!