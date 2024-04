Las marcas de “K-beauty” que usan las coreanas con mucho estilo

Viajamos hasta Corea del Sur, nuevo epicentro de la belleza, para descubrir (y copiar) todos sus secretos.

Como beauty freak y usuaria incondicional de TikTok que soy –según las estadísticas de mi celular, ayer pasé la vergonzosa cantidad de dos horas haciendo scroll en esta aplicación–, pensaba que ya lo había visto todo en cuanto a tendencias de belleza. Pero me equivocaba. Cuando la tienda de cosmética coreana Planet Skin invitó a Cosmopolitan a volar hasta Seúl para descubrir de primera mano por qué este país se ha convertido en la nueva meca de la estética, no podía imaginar que una semana en la capital de Corea del Sur sería lo más parecido a un viaje al futuro.

Pocas horas después de aterrizar en nuestro destino, en un primer paseo por el barrio de Gangnam, mi cabeza ya estaba sobreestimulada con tiendas dedicadas a la venta de lentes de contacto de colores –con una decoración propia de una tienda de Apple– o modernos locales con cabinas de fotos de última generación en las que los grupos de amigos se reúnen para hacerse fotos. Lo que también encontré fueron turistas de todo el mundo con un mismo objetivo: llenar sus maletas con las mejores cremas y sérums. Pero ¿de dónde viene la euforia por el K-beauty? ¿Por qué sus marcas han alcanzado tal fama universal en estos últimos años?

POR MARIANA PORTOCARRERO

Impulsada por la cultura pop

“Este es el gran momento de la K-culture, o cultura coreana. La cosmética, el K-pop, el K-drama –las telenovelas locales– la gastronomía... todo está funcio- nando a la vez en una gran cultura de consumo global”, explica Kelly Choi, directora de Ami Cosmetics. Algo en lo que coincide Angelo Kim, respon- sable de las firmas Patch Holic y Dermarssance. “Los coreanos son muy creativos en su forma de vestir y comunicarse. Se ha extendido una idea colec- tiva de que todo lo que viene de aquí es bueno. Pero no se trata de una mera tendencia: estamos en una búsqueda constante de lo mejor”, apunta. Ya lo decía el famoso chef y presentador Anthony Bourdain: “Corea del Sur es una nación que siempre mira hacia el futuro”.

Un negocio que no para de crecer

La locura por el K-beauty no es solo cuantificable en likes, sino también en términos económicos. “El primer país exportador de cosmética es Francia, después Estados Unidos y, en tercer lugar, Corea del Sur. En solo un año hemos adelantado a Alemania en esta posición”, explican desde KOTRA, la Oficina de Comercio del país. En España, el pionero en traer estos productos fue Miguel Ángel Grandía, fundador de Planet Skin y de Tradegate to Europe, empresa líder en la importación de cosméticos coreanos que cuenta con una cartera de marcas tan amplia que es casi imposible nombrarlas todas. “En 2011 comencé a distribuir la firma Skin79, conocida por sus BB creams. Entonces, el mercado coreano en España era inexistente. Después trajimos otras firmas, como Tonymoly, que fue un éxito en Sephora”, explica. “Es cosmética eficaz a un muy buen precio. Las marcas se han especializado cada vez más y las fórmulas son muy avanzadas”, apunta Grandía.

Las marcas de “K-beauty” que usan las coreanas con mucho estilo Getty Images

Innovacion, calidad y rapidez

A medida que pasan los días y comienzo a profundizar en la cultura coreana descubro una expresión local que cobra cada vez más sentido: pali pali, que significa “más rápido”. Un mantra que se aplica en todos los ámbitos y, por supuesto, también en el de la belleza. En este último se traduce, por un lado, en una devoción por todo lo que tenga un efecto flash y, por otro, en su capacidad para actualizar sus fórmulas constantemente. “Una vez que lanzamos un producto escuchamos el feedback de los clientes (los coreanos son muy exigentes) y hacemos las modificaciones necesarias. En dos años pode- mos reformularlo por completo”, nos explican desde la firma Dewytree. Danny, director de ventas de Skin79 ríe al pregun- tarle por este asunto: “Nuestras BB creams llevan 15 años en el mercado y no sabría decirte cuántas veces las hemos mejo- rado”. Una renovación vertiginosa en comparación con la que siguen una buena cantidad de las marcas europeas. “El K-beauty desafía constantemente a las firmas de cosmética tradicional y hace que el mercado sea más dinámico. Creo que podemos liderar el sector mundial de la belleza”, vaticina Aaron Kyung, fundador de la firma The Lab by Blanc Doux.

Mas allá de la cosmetica

Para entender bien el culto por la estética que se respira en este país es necesario hacer una visita al ID Hospital, un moderno edificio de 16 pisos en pleno centro de la capital. En su interior se realizan todo tipo de tratamientos y cirugías. Desde infiltraciones de toxina botulínica hasta lo más demandado por las coreanas: el bone face surgery, una operación que modifica los huesos del rostro para lograr un aspecto más caucásico. “Tenemos 50 cirujanos de todas las especialidades, de los que 10 están dedicados únicamente a este procedimiento. Y cada uno de ellos realiza unas 10 operaciones de cara al mes”, detalla el Dr. Sang Hoon Park, CEO de este famoso hospital.

Las marcas de “K-beauty” que usan las coreanas con mucho estilo

Qué será lo próximo

Aunque muchas siguen realizando los 10 pasos que marca la rutina coreana tradicional, las nuevas generaciones prefie- ren menos productos, pero más eficaces, con ingredientes potentes y texturas novedosas. Es el caso de la fiebre por los parches con activos: hidratan- tes, exfoliantes, calmantes, para el rostro o incluso para el cuerpo. La segunda tenden- cia es la de los cosméticos con exosomas, un ingrediente que proviene de células vivas y que ayuda a regenerar la piel a profundidad. Y esto no ha hecho más que empezar... Tras una semana en Seúl, lo tengo claro: la cosmética coreana es el futuro.

Las marcas de “K-beauty” (cosmética coreana) que debes conocer este 2024

Nine Tails

Lo mejor de esta firma es que está especializada en fórmulas con efecto flash, por lo que notarás los resultados desde el primer uso.



The Lab by Blanc Doux

Sus productos han sido especialmente pensados para pieles sensibles y atópicas. Su línea Green Flavonoid nos encanta.



Some by Mi

Además de ser una marca clean son especialistas en pieles con problemas. Tienen unos kits de viaje que resultan superprácticos.



Muldream

Te gustará porque es vegana y muy respetuosa con la barrera cutánea. Combina el sérum iluminador con la crema y no querrás utilizar otra cosa.