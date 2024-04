Las cosas que una mujer elegante usa (y otras que no forman parte de su armario)

Sigue esta guía al pie de la letra y luce como las diseñadoras y fashionistas más sofisticadas

¿Cómo hacen las mujeres sofisticadas para lucir elegantes? La elegancia y el lujo van de la mano con ciertos estilos de maquillaje, peinados, calzado y prendas, ¿cuáles de ellos usan y cuáles evitan las chicas elegantes?

Qué usan y qué evitan las mujeres elegantes

Peinados

Las mujeres sofisticadas no usan los top knots, los moños despeinados, dos colitas y el efecto waffleado, pues son peinados que tienden a verse desaliñados y muy informales. Para verte elegante, opta por una coleta relamida, ya sea alta o baja.

Los 3 peinados que las mujeres elegantes nunca usan Getty Images

Colores de labios

Tu maquillaje tiene mucho que ver con la imagen que proyectas, sobre todo el color de labial que usas. Aunque hay un tono para cada ocasión, los expertos en moda aseguran que hay algunos en específico que debes evitar si quieres lucir como una mujer elegante, exitosa y empoderada.

Si ya eres una mujer madura, entonces debes optar por tres tonos en específico, según Carolina Herrera: nude, rojos o rosados. Sin embargo, es el color frambuesa el que le da un toque de elegancia y sofisticación a las mujeres debido a que es cálido, moderno y aporta vivacidad a cualquier tono de piel, de acuerdo a la diseñadora.

Zapatos bajos

Usualmente asociamos los zapatos de tacón con elegancia, pero hay ocasiones en las que el calzado alto no va ad hoc con nuestras actividades diarias y debemos optar por otra opción. Aunque creas que son anticuados, los block heels son característicos de las mujeres elegantes. Se trata de un zapato de tacón cuadrado que resulta ser sumamente cómodo, y lo mejor de todo es que han pasado de generación en generación, pues se crearon a finales de la década de los 60 y siguen vigentes en la actualidad. Marcas como Gucci, Salvatore Ferragamo, Nine West y más han lanzado sus propios modelos de block heels debido a que son un must en el armario de las mujeres exitosas y que sobre todo saben de moda.

Estos son los zapatos bajos que usan las mujeres elegantes y exitosas Getty Images

Si tienes más de 40, olvida el pelo largo

“Una mujer debe envejecer con gracia, y no tratar de tener una edad que no tiene o se verá ridícula. Veo muchas mujeres en la calle y, de espaldas, se ven muy lindas con su pelo largo y sus falditas. Pero cuando se dan la vuelta, ¡aargh, son viejas!”, reveló y posteriormente sentenció que las mujeres mayores de 40 años no deberían llevar el pelo largo:

“Solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40 (...) No creo que el cabello largo hasta aquí [hace un gesto por encima de sus hombros] se vea bien”.

4 Formas de aclarar tu pelo de forma natural esta primavera Getty Images

Evita las mini faldas

Carolina Herrera asegura que la edad debe ir acorde al estilo, pues considera que “nada envejece a una mujer más que fingir que aún es joven”. Es por eso que la empresaria venezolana señala que las mujeres mayores de 30 años deben evitar utilizar mini faldas:

“Me encantan las minifaldas si tienes unas piernas espectaculares y 15 años. 30 es más o menos, después bájate la falda. No creo que alguien de más edad se vaya ver bien con falda. Una mujer debe envejecer con gracia, y no tratar de ser una edad que no sea o se verá ridícula. Veo muchas mujeres en la calle y, desde atrás, se ven muy bien con su cabello largo y sus falditas. Pero cuando se dan la vuelta ... ¡Aargh, son viejas y no lo aceptan!” reveló Herrera. “Yo creo que la mujer tiene que saber todo lo que le queda bien, de repente ves a una mujer con un cuerpo fantástico de espalda y ves a alguien de 100 años. Entonces vístete para alguien de 100 años.”, añadió con determinación.

Qué usan y qué evitan de su armario las mujeres elegantes Getty Images

¿Y los tenis?

En una entrevista con Adela Micha, Carolina Herrera reveló que hay un tipo de calzado que las mujeres sofisticadas y elegantes no deben utilizar jamás. Se trata de los tenis, pues al igual que la ropa deportiva, la diseñadora asegura que fueron creados con el objetivo particular de hacer deporte. Entonces ¿qué usa Herrera para caminar? La experta en moda dijo que ella opta por zapatos de tacón y flats cuando busca comodidad.

“Se ve uno como raro, como esa gente que va al gimnasio y se pone los pants y de repente se los pone para salir. ¡Se ven horribles! Todo tiene su momento”.