Si confías en las reglas de moda de Carolina Herrera, entonces evita a toda costa utilizar esta prenda si tienes más de 30 años

La moda se transforma con el paso de los años; nuevas tendencias llegan a la industria y otras prendas se quedan obsoletas, pues usualmente tienen fecha de caducidad. La Ley de Laver señala que todos los trends atraviesan por un ciclo: un año antes de su apogeo se catalogan como «arriesgados», al año como «pasados», veinte años después como «ridículos» y finalmente, pasados los cincuenta años, pueden ser retomadas.

De igual manera, Carolina Herrera ha impuesto ciertas reglas de moda que de acuerdo a ella, toda mujer con buen gusto debe seguir. La diseñadora ha estado tan inmersa en las pasarelas y desfiles de moda que ha investigado y descubierto algunos do’s and don’ts a los que —según ella— deberían prestarle atención las mujeres si quieren lucir impecables en cuanto a elegancia y estilo. De hecho, hay una prenda que ella asegura que no debe ser utilizada por las mujeres mayores de 30 años.

La prenda que no debes usar después de los 30 años según Carolina Herrera

Carolina Herrera asegura que la edad debe ir acorde al estilo, pues considera que “nada envejece a una mujer más que fingir que aún es joven”. Es por eso que la empresaria venezolana señala que las mujeres mayores de 30 años deben evitar utilizar mini faldas:

“Me encantan las minifaldas si tienes unas piernas espectaculares y 15 años. 30 es más o menos, después bájate la falda. No creo que alguien de más edad se vaya ver bien con falda. Una mujer debe envejecer con gracia, y no tratar de ser una edad que no sea o se verá ridícula. Veo muchas mujeres en la calle y, desde atrás, se ven muy bien con su cabello largo y sus falditas. Pero cuando se dan la vuelta ... ¡Aargh, son viejas y no lo aceptan!” reveló Herrera. “Yo creo que la mujer tiene que saber todo lo que le queda bien, de repente ves a una mujer con un cuerpo fantástico de espalda y ves a alguien de 100 años. Entonces vístete para alguien de 100 años.”, añadió con determinación.