Abran paso a Kenia OS: la cantante más top del momento, brilla con su pelazo en nuestra portada de abril

La estrella pop mexicana Kenia OS protagoniza la portada de este mes de Cosmopolitan, radiante y con un pelazo espectacular. En una sesión fotográfica que captura su energía y personalidad única, la cantante de “Malas Decisiones” nos abre las puertas de su mundo.

Pero eso no es todo: Kenia no sólo brilla en la música, ha conquistado un nuevo hito en su carrera al convertirse en la imagen de portada Cosmopolitan y asumir el rol de embajadora de la reconocida marca de cuidado capilar Pantene. Este logro no sólo consolida su posición como una de las figuras más influyentes del entretenimiento

en Latinoamérica, sino que también la proyecta como un símbolo de empoderamiento y autenticidad para las nuevas generaciones.

“Siempre supe que quería trabajar con esta marca porque es icónica y porque mujeres increíbles que admiro muchísimo también son Chicas Pantene. Los Keninis me dicen todo el tiempo que tengo Pelo Pantene (risas), ¿tú qué crees? Ser parte de algo tan grande me emociona muchísimo”, nos comparte Kenia en entrevista exclusiva.

La portada de Cosmopolitan presenta a Kenia Os en su faceta más genuina: confiada, poderosa y con un pelazo que es puro statement. La sesión, moderna y vibrante, refleja la evolución de una artista que se ha convertido en un fenómeno cultural.

En la entrevista que acompaña la portada, Kenia Os comparte sus reflexiones sobre el éxito, la importancia de la autoaceptación y sus proyectos futuros. La artista también habla sobre su visión de la belleza, destacando la importancia de sentirse cómoda y segura en la propia piel. No te pierdas la entrevista exclusiva en nuestra revista impresa del mes de abril.