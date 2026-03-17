John Galliano anuncia colaboración con Zara: la alianza que reinventa el ADN de la marca

Zara, la marca estrella de Inditex, da un paso hacia el lujo al sumar al diseñador John Galliano a su equipo creativo durante los próximos dos años para crear nuevas e innovadoras propuestas para una de las marcas más accesibles del mundo de la moda.

Galliano, exdirector creativo de Dior y Maison Margiela “trabajará a partir de piezas de temporadas pasadas de Zara, deconstruyéndolas y transformándolas para dar forma a nuevas creaciones”, aseguró la marca.

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John Galliano anuncia colaboración con Zara

A través de un comunicado de prensa, Zara dio a conocer la noticia de su colaboración con John Galliano, una alianza que surgió a partir de conversaciones entre el diseñador y Marta Ortega, presidenta de Inditex, luego de conocerse a través de la Fundación Marta Ortega Pérez.

“Estoy muy emocionado porque es algo que nunca había hecho antes”, ha señalado Galliano. Desde enero, el diseñador ha confesado que trabaja en secreto en un taller “en algún lugar de París”, aunque afirma que “aún es pronto, pero ya he creado varios prototipos”.

Zara anunció que las colecciones, inspiradas en la alta costura y con una visión creativa de autor, se lanzarán por temporadas, iniciando con su primera entrega el próximo mes de septiembre.

Zara y su colaboración con otros diseñadores de alta costura

Mientras que Galliano regresa al mundo de la moda con Zara tras dos años de ausencia y su paso por Dior y Margiela, la marca de Inditex ya había hecho importantes colaboraciones con otros diseñadores de alto perfil.

Desde 2022, y con la llegada de Ortega, Zara ha impulsado colaboraciones con diseñadores de alta costura como Narciso Rodríguez y Stefano Pilati, además de lanzar colecciones cápsula con figuras reconocidas como Kate Moss y Meisel.

Sin embargo, su colaboración con Galliano refleja un debate en la industria sobre replantear los ciclos de producción y revalorizar el archivo, no solo desde la sostenibilidad, sino también desde la autoría, el significado y la forma en que las piezas se reinterpretan y presentan al público.

