Gillian Anderson llevó un vestido lleno de vulvas a los Golden Globes y nadie se dio cuenta

Y el premio para el mejor vestido de los Golden Globes 2024 es para... ¡Gillian Anderson!

Los Golden Globes celebraron su 81.ª edición el pasado 7 de enero, en una gala en la que Barbie y Oppenhiemer, con nueve y ocho nominaciones, respectivamente, partían como favoritas pero en la que se impuso la cinta de Christopher Nolan que se alzó con cinco premios. Entre las series las triunfadoras fueron ‘Succession’ en drama, ‘The Bear’ en comedia y ‘Bronca’ en miniseries. La ceremonia se celebró en su escenario habitual, el hotel The Beverly Hilton y estuvo conducida por el actor y cómico Jo Koy.

Actrices como selena Gomez, Taylor Swift, Margot Robbie y más deslumbraron con sus increíbles atuendo durante la red carpet, pero hubo una artista en especial que se robó la atención por el auténtico diseño de su vestido: tenía vaginas bordadas.

Esta actriz llevó un vestido lleno de vulvas a los Golden Globes y nadie se dio cuenta

Gillian Anderson se robó las miradas en la alfombra roja de los Golden Globes 2024 debido a su auténtico look. A simple vista, se trataba de un sencillo vestido blanco en corte de princesa con un escote palabra de honor, sin embargo, la prenda ocultaba un grito al feminismo y un mensaje a favor de las mujeres. Resulta que el atuendo de la protagonista de The X Files y actriz The Crown estaba compuesto por vulvas bordadas a lo largo de todo el vestido. Este diseño es una creación de la diseñadora uruguaya, Gabriela Hearst, quien tardó tres horas en bordar cada vagina a mano.

De acuerdo a la artista, esta prenda se trata de una reivindicación de los derechos de las mujeres: “Lo elegí por muchas razones, tenía sentido para mi marca”, expresó para Deadline.

Gillian Anderson es una fiel feminista y actualmente se encuentra escribiendo un libro sobre la sexualidad de la mujer:

“Quiero que las mujeres de todo el mundo, y todas las que se identifican intrínsecamente como mujeres: sean queer, heterosexuales o bisexuales, no binarias, transgénero o poliamorosas; todas, viejas y jóvenes, cualquiera que sea su religión, casadas y solteras, que me escriban y me digán en qué piensan cuando piensan en sexo. Ya sea cuando lo están teniendo solas o acompañadas, o con más de una persona. Cuéntamelo: fantasías, frustraciones, exploraciones, lo prohibido, la infancia, los sonidos, los fetiches, la culpa, la insaciabilidad”, escribió en Instagram, demostrando lo involucrada que está en la sexualidad femenina.