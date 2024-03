Estos son los días perfectos para cortarse el cabello según las fases de la luna

La luna de marzo es ideal para regresarle la vitalidad a tu cabello, si quieres regresarle la vitalidad estos son los días de marzo en los que tienes que cortarlo...

Se tiene la creencia de que cortarse el cabello durante ciertas fases lunares tiene algunas repercusiones en la apariencia y vitalidad de tu melena y esta creencia tiene sentido si consideramos que la luna determina -entre otras cosas- la intensidad del oleaje marítimo por lo que su fuerza va más allá de lo que podemos ver.

Marzo viene con una energía lunar sorprendente y sería un desperdicio total no aprovechar las fases de la luna para cortarse el cabello o aplicar tratamientos capilares y regresarle la vitalidad.

Fases de la luna ideales para cortarse el cabello

De acuerdo con la creencia de que las fases lunares tienen influencia en la apariencia del cabello, el momento ideal para cortarlo y regresarle la vitalidad es durante la Luna creciente, es decir, la fase entre la Luna Nueva y la Luna Llena.

En marzo estos son los días ideales para cortarse el cabello y asegurar que crecerá con vitalidad:



Martes 19 a partir de las 17 horas , la energía lunar favorecerá su crecimiento.

, la energía lunar favorecerá su crecimiento. Miércoles 20 : durante todo el día.

: durante todo el día. Jueves 21 hasta las 10 horas aún estás a tiempo de cortarte las puntas si no lo hiciste los días anteriores.

aún estás a tiempo de cortarte las puntas si no lo hiciste los días anteriores. Domingo 31 desde la salida del sol se inicia otro periodo favorable para un corte de pelo que estimule el crecimiento rápido del cabello.

Fases lunares para cortarse el cabello en marzo Getty images

Si buscas que tu cabello crezca más fuerte, estos días son ideales para darle una despuntada, así que corre a sacar cita con tu hair artist.



Domingo 24 a partir de las 10 horas (y hasta las 4:00 de la madrugada del lunes) vuelve a ser un momento favorable para un corte de pelo fortalecedor.

(y hasta las 4:00 de la madrugada del lunes) vuelve a ser un momento favorable para un corte de pelo fortalecedor. Lunes 25 desde las 12 horas (y hasta la 1h de la madrugada del martes) tendrás la energía lunar ideal para cortarte el cabello si deseas que el cabello te crezca más fuerte.

(y hasta la 1h de la madrugada del martes) tendrás la energía lunar ideal para cortarte el cabello si deseas que el cabello te crezca más fuerte. Martes 26 a partir de las 9 horas la energía aún es ideal para fortalecer tu cabello y que se te caiga menos.

la energía aún es ideal para fortalecer tu cabello y que se te caiga menos. Miércoles 27 durante todo el día vuelve a ser excelente para cortarse el pelo y fortalecerlo.

Así que no lo dudes más y aprovecha los beneficios energéticos que trae consigo el poderoso mes de marzo y atrévete a ese cambio de look que tanto has postergado.