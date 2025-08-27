Este es el vestido con el que Taylor Swift se comprometió y por 425 euros podría ser tuyo

Pocas noticias de la cultura pop tienen tanta trascendencia como un anuncio de Taylor Swift. Ya que la cantante tiene la capacidad de paralizar a millones de personas sin importar el día o la hora, incluso con una simple cuenta regresiva.

Pero esta vez Taylor no nos sorprendió con más información sobre su tan esperado doceavo álbum de estudio “The Life of a Showgirl”, sino con la noticia de que está oficialmente comprometida con Travis Kelce.

Aunque los rumores siempre han estado presentes desde que empezaron su romance el verano del 2023, esta vez es una realidad y el lugar donde Travis le pidió matrimonio parecía sacado de un cuento de hadas, algo que sí o sí tenía que estar presente en un momento tan especial para la pareja.

A pesar de que el lugar nos fascinó, hubo algo que también nos encantó y no fue precisamente el diseño clásico del gran anillo de diamante probablemente valuado en más de 500 mil dólares. Sino la sencillez y elegancia del outfit de Taylor en un momento tan importante. Si a ti, como a nosotras, te dio curiosidad su vestido, aquí te decimos dónde puedes conseguirlo por 425 euros.

Este es el vestido de 425 euros con el que Taylor Swift se comprometió

Gracias al arduo trabajo de las Swifties, es que podemos saber que el hermoso vestido blanco con líneas es de la marca de moda estadounidense Ralph Lauren. El cual está hecho con una mezcla de seda de morera, lo que nos da esa textura corrugada pero fluida.

Si a ti te interesa llevar tu compra a otro nivel y tener el look completo (obvio, sin el anillo), los zapatos que usó Taylor son las sandalias LV Isola, de la casa de moda francesa Louis Vuitton. Las cuales lucen el logotipo LV Circle en la parte frontal y están hechas de piel de becerro. Lo mejor de todo es que tienen un tacón ancho, lo que las haría una opción muy cómoda y estilizada para momentos así de especiales.

Ya sea que quieras el conjunto completo o solo el vestido, sin duda lo más bonito de este momento es que Taylor por fin encontró al amor de su vida. Quien cumple con todos los sueños con los que esa pequeña de 14 años pasaba horas fantaseando y escribiendo canciones.