El tube dress no se queda atrás en el revival dosmilero

En la moda siempre regresará aquello que nos funcionó ya sea por la forma, el corte o simplemente por su versatilidad. Ese es el caso del tube dress, lo vimos en celebridades como Paris Hilton y Sarah Jessica Parker o personajes como Rachel Green en Friends. Desde hace algunos meses hemos visto el icónico vestido entallado strapless en pasarelas y tiendas, ya que es la opción para aquellas que quieren verse arregladas sin esfuerzo.

HBO

¿Un viaje del pasado al presente?

A lo largo de los últimos años estuvieron más que presentes los vestidos plisados, drapeados, de seda o lino pero si algo reafirma el gusto por un tube dress es su sencillez y adaptabilidad a cualquier tipo de estilo.

En una temporada donde predomina el interés por diseños minimalistas que funcionen para el día a día pero también para un evento elegante, recordamos que hay clásicos que no pasan de moda. Por está razón siempre volvemos a esos básicos que han prevalecido a través de las décadas.

Un lienzo con posibilidades infinitas

La ventaja de un vestido así es que puedes lograr distintos outfits. Al utilizarlo como base es muy fácil crear combinaciones innumerables que se adapten a lo que te gusta. Además otra de sus ventajas es que puedes usarlo tanto de día como de noche. Será un alivio para esos momentos donde no sabes qué ponerte y quieras algo funcional pero atractivo.

Varias celebridades no tardaron en optar por el tube dress así que aquí te dejamos algunos ejemplos de inspo que te podrían funcionar:

Getty Images

¿Cómo usarlo sin que se vea muy Y2K?

A veces el miedo de usar prendas que tuvieron su peak en años anteriores es que parezca que salimos de una máquina del tiempo por eso te damos tres opciones adaptadas al estilo actual:

Con un blazer oversized y stilettos para una cena casual Uno corto con una sobrecamisa blanca y sneakers para el día a día Uno corte maxi con sandalias y un clutch de algún color llamativo para el verano

Pinterest

Un toque de nostalgia en la ropa

No sólo regresó porque ha sido el favorito de muchas en otras ocasiones, sino por la familiaridad y comodidad que las prendas también pueden ofrecer. Ahora más que nunca buscamos aquello que combine practicidad y versatilidad al mismo tiempo. Por lo tanto, al no exigir mucho en cuanto a styling y uso, el tube dress regresó en el momento indicado a nuestros clósets. La simplicidad no es aburrida cuando revive prendas que mezclan comodidad y estilo.