Dua Lipa tiene el manicure perfecto que vas a querer para cerrar el verano

Pocas celebridades ponen tanto amor y empeño a sus looks como Dua Lipa. Incluso cuando está de vacaciones celebrando su cumpleaños en la playa, hasta su outfit más relajado parece sacado de portada de revista de alta costura.

Y si hay algo a lo que también le da gran importancia, es a su manicure. El cual siempre se ve impecable y parece que va cambiando por semana. Lo más increíble es que con cada diseño, nos deja inspirarnos para estilizar nuestras manos de la manera más top posible. Es por eso que para este cierre de verano 2025, Dua Lipa tiene el manicure perfecto que vas a necesitar YA.

El manicure perfecto para cerrar verano 2025 lo tiene Dua Lipa

Instagram: dualipa

El diseño de uñas de Dua Lipa no solo es bonito, también engloba a la perfección todo lo que es el verano: colorido, divertido y lleno de brillo. La ganadora del Grammy luce espectacular con la base de la uña en distintos colores acompañados de pequeños puntos más claros, para finalizar con pedrería.

Sin duda, el diseño es minimalista y una gran opción por si te quieres arriesgar a probar algo nuevo y muy estilizado. Aunque a ciencia cierta no sabemos el nombre de este tipo de diseño, y siendo 100% honestas, llevar una referencia visual con nuestras manicuristas muchas veces es más que suficiente.

Es por eso que aquí te dejamos una imagen con mejor vista y lo más similar posible al diseño de uñas de Dua Lipa, para que lo pidas y te veas igual de espectacular que ella en este cierre de verano 2025.

Recuerda que tu manicure es parte de tus looks y puede ser el broche de oro hasta para los outfits más formales o relajados. Entonces consiéntete y date la oportunidad de experimentar con diseños divertidos.

En caso de que sientas que no va tanto contigo o con tu rutina, puedes modificarlo, ya sea sin pedrería o con tantos colores. Lo increíble del nail art es que se adapta a los gustos y personalidad de cada quien para haceros sentir imparables.