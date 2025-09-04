Clean Grunge Makeup: el maquillaje que será tu obsesión este otoño 2025

Hay tendencias que nacen para brillar en un momento específico y luego se desvanecen. Pero también existen las que se reinventan y logran mantenerse vigentes sin importar la temporada. Y si algo está claro, es que el otoño 2025 está enfocado en traer tendencias del pasado para reinventarse y volver a ser protagonistas. Una de ellas es el maquillaje que está causando sensación: Clean grunge makeup.

Un estilo que equilibra la rebeldía del grunge de los 90 con lo sofisticado de un clean girl look que tanto amamos

Imagina unos ojos con delineados difuminados, labios en tonos oscuros que transmiten confianza y una piel luminosa que refleja frescura sin exceso. Esa es la esencia de esta tendencia que está conquistando redes sociales, pasarelas y rutinas de maquillaje en todo el mundo.

El maquillaje grunge original era intenso, cargado y a veces hasta caótico. Hoy, esa estética se adapta a una versión más sutil que funciona hasta para los planes más casuales. El resultado es un estilo que conserva la vibra misteriosa y rebelde, pero con un acabado más natural, limpio y favorecedor.

Las claves del clean grunge makeup

Para darle un intento a este estilo y lucir espectacular, necesitas tomar en cuenta estas cuatro características básicas del clean grunge makeup:

Pinterest

• Delineados difuminados: El secreto está en usar un delineador negro o café y suavizar los bordes para lograr un efecto smoky.

• Labios oscuros: los tonos vino y café son los protagonistas de la temporada.

• Piel luminosa: una base ligera, rubor en tonos neutros e iluminador sutil hacen que el look se vea fresco y equilibrado.

• Sombras cálidas: perfectas para complementar la intensidad de los labios sin robar protagonismo.

Lo mejor de este look es que no necesitas ser una gurú del maquillaje o pasar horas frente al espejo para lograrlo. También es muy favorecedor para distintos tipos de rostro y aporta mucha personalidad, lo que lo hace ideal para quienes buscan un estilo que una una vibra imponente sin dejar de ser sutil.