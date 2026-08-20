Si hay una zona del rostro que suele delatar una mala noche, el estrés o simplemente el paso del tiempo, esa es la mirada. Las ojeras, las bolsas y las pequeñas líneas de expresión pueden hacer que el rostro luzca más cansado, incluso cuando el resto de la piel está perfectamente hidratada. Por eso, el cuidado del contorno de ojos se ha convertido en uno de los pasos favoritos dentro de las rutinas de belleza, y Chanel lo sabe. La marca lleva por primera vez la experiencia de reparación y regeneración de su línea SUBLIMAGE a esta delicada zona con el lanzamiento de L’Extrait Baume Regard, un nuevo tratamiento pensado específicamente para la mirada.

“Nunca duermas más allá de las ocho de la mañana. Nunca te acuestes demasiado tarde. Recuerda siempre que dos horas de sueño antes de la medianoche valen más que cuatro antes del mediodía», declaró Gabrielle Chanel en una entrevista en la década de 1950. Esta intuición visionaria ha guiado a la Investigación de CHANEL durante los últimos 25 años. Fiel a su enfoque holístico de la belleza, el sueño se ha convertido en un ámbito de especialización único para la Maison.

Chanel tiene un nuevo contorno de ojos para combatir ojeras, bolsas y arrugas

El nuevo contorno de ojos de Chanel

Por primera vez, SUBLIMAGE Les Extraits extiende su expertise en reparación y regeneración al contorno de ojos. El nuevo L’Extrait Baume Regard está inspirado en la cronobiología, es decir, en los ritmos naturales que siguen los procesos del organismo a lo largo del día. Su fórmula combina Vanilla Planifolia polifraccionada y Swertia con un nuevo complejo remodelante que actúa sobre el colágeno, buscando ayudar a fortalecer la delicada estructura que rodea los ojos.

De acuerdo con Chanel, el tratamiento está diseñado para atenuar la apariencia de las arrugas, elevar visiblemente los párpados y reducir ojeras y bolsas, con el objetivo de conseguir una mirada que luzca más descansada y luminosa.

Y es que, por la noche, la piel entra en una fase de transformación. Mientras que el día obliga a la piel a defenderse de los radicales libres y del estrés ambiental, la noche le permite reforzar sus mecanismos naturales de regeneración y reparación, los cuales se intensifican especialmente entre la medianoche y la una de la madrugada. Durante este periodo, la piel se vuelve temporalmente más permeable y receptiva, lo que pone de relieve la importancia de un ritual de cuidado nocturno.

Una mirada más despierta

¿Quieres que tu mirada cambie desde el momento en el que despiertas por la mañana? Este producto será tu mejor aliado. Su fórmula está pensada para trabajar sobre algunos de los signos que más preocupan al hablar del contorno de ojos: líneas de expresión, ojeras y bolsas. Además, el L’Extrait Baume Regard viene acompañado de un aplicador diseñado específicamente para el contorno de ojos, el cual cuenta con 10 microesferas que estimulan la microcirculación mientras se distribuye el producto sobre la piel. La idea es transformar un paso más de la rutina de skincare en un ritual de belleza.

Porque aunque dormir ocho horas siga siendo uno de los mejores trucos para conseguir una mirada descansada, un buen contorno de ojos puede convertirse en ese pequeño paso extra cuando quieres que tus ojos luzcan más luminosos, hidratados y despiertos.

