Suscríbete
Moda y Belleza

Botas y faldas largas: la dupla perfecta para estilizar tus looks de otoño

September 24, 2025 • 
María Dávalos
faldas-largas-botas-otoño.png

Así es como puedes elevar tus looks de otoño con botas y faldas largas

Getty Images

Así es cómo puedes combinar botas y faldas largas para crear looks elegantes y estilizados este otoño 2025

El otoño es la temporada ideal para experimentar con texturas y capas que aportan estilo sin sacrificar comodidad. Y si hay una dupla que está conquistando las calles y el street style esta temporada, sin duda son las botas y faldas largas. Este combo no solo es elegante, también tiene el poder de alargar visualmente la silueta y elevar cualquier look.

Si quieres un outfit práctico, chic y totalmente otoñal, aquí te contamos cómo llevar esta tendencia

La clave está en la proporción. Las faldas largas estilizan al cubrir gran parte de la pierna, mientras que las botas complementan con altura, estructura y un toque de actitud. Juntas, logran un efecto visual que alarga la figura y hace que el outfit luzca más pulido. Además, ambas piezas son versátiles y pueden adaptarse a estilos distintos, desde algo bohemio y romántico, hasta algo más sofisticado y urbano.

Un plus con este par, las opciones son infinitas ya sea que prefieras usar botas altas con faldas satinadas, botines con faldas de mezclilla, botas western con faldas fluidas o slouchy con faldas plisadas. Lo mejor es que puedes adaptarlas a cualquier ocasión, desde outfits casuales hasta looks de noche.

Sin duda, la dupla de botas y faldas largas es la combinación ganadora de este otoño 2025. Ya que no sólo estiliza la silueta, también te da la libertad de tener muchas opciones para crear looks versátiles y llenos de personalidad.

falda larga Faldas largas otoño 2025 botas para otoño tendencias botas otoño invierno 2025
María Dávalos
María Dávalos
Te sugerimos
elegancia-vintage.jpg
Moda y Belleza
El inminente regreso de la elegancia vintage es lo que dominará este otoño 2025
August 31, 2025
 · 
María Dávalos
atrevete-con-estilo-la-increible-coleccion-de-shein-para-reinventarnos.png
Moda y Belleza
Atrévete con Estilo: la increíble colección de SHEIN para reinventarnos
September 23, 2025
 · 
Cosmopolitan
cambio-de-look-test.jpg
Moda y Belleza
Test: ¿Cuál cambio de look es ideal para ti este otoño 2025?
September 13, 2025
 · 
María Dávalos
manciure-café.png
Moda y Belleza
Diseños de uñas elegantes en color café para otoño 2025
September 07, 2025
 · 
María Dávalos