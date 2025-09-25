Botas y faldas largas: la dupla perfecta para estilizar tus looks de otoño

Así es cómo puedes combinar botas y faldas largas para crear looks elegantes y estilizados este otoño 2025

El otoño es la temporada ideal para experimentar con texturas y capas que aportan estilo sin sacrificar comodidad. Y si hay una dupla que está conquistando las calles y el street style esta temporada, sin duda son las botas y faldas largas. Este combo no solo es elegante, también tiene el poder de alargar visualmente la silueta y elevar cualquier look.

Si quieres un outfit práctico, chic y totalmente otoñal, aquí te contamos cómo llevar esta tendencia

La clave está en la proporción. Las faldas largas estilizan al cubrir gran parte de la pierna, mientras que las botas complementan con altura, estructura y un toque de actitud. Juntas, logran un efecto visual que alarga la figura y hace que el outfit luzca más pulido. Además, ambas piezas son versátiles y pueden adaptarse a estilos distintos, desde algo bohemio y romántico, hasta algo más sofisticado y urbano.

Un plus con este par, las opciones son infinitas ya sea que prefieras usar botas altas con faldas satinadas, botines con faldas de mezclilla, botas western con faldas fluidas o slouchy con faldas plisadas. Lo mejor es que puedes adaptarlas a cualquier ocasión, desde outfits casuales hasta looks de noche.

Sin duda, la dupla de botas y faldas largas es la combinación ganadora de este otoño 2025. Ya que no sólo estiliza la silueta, también te da la libertad de tener muchas opciones para crear looks versátiles y llenos de personalidad.