Animal print en colores neutros: la mejor manera de unirte a la tendencia de otoño 2025

El animal print regresa con fuerza este otoño 2025, pero en una versión mucho más elegante, con tonos neutros que estilizan y combinan con todo

Si hay un patrón que será inherente a este otoño 2025, sin duda es el animal print, ya que en los últimos meses ha cobrado popularidad y esta vez se reinventa con una propuesta más sobria y sofisticada al recurrir a colores neutros.

Si lo tuyo es recurrir a una estética más minimalista o sobria, los colores neutros son la forma perfecta para sumarte a la tendencia sin sentir que tu look es demasiado arriesgado o llamativo. Velo como una manera de darle a tu outfit un toque moderno y estilizado.

Aunque el clásico estampado de leopardo, cebra o pitón suele aparecer en colores intensos o incluso neón, en su versión neutra (beige, negro, blanco, café o gris) se convierte en un básico que combina fácilmente con todo. Este giro minimalista lo hace perfecto para quienes buscan looks pulidos y versátiles que funcionan tanto de día como de noche.

Cómo llevar el animal print neutro este otoño 2025

Lo que sí o sí no puede faltar en tu clóset este otoño 2025, sin duda, son las blusas y camisas con estampado, ya que al combinarlas con jeans rectos o pantalones de vestir, puedes lograr un equilibrio entre elegancia y modernidad.

Otra opción que ayudará a darle más protagonismo al print, sin duda, son los pantalones o vestidos, ya que, al combinarlos con botas altas, ayudan a dar la vibra otoñal que tanto buscamos sin caer en mucho layering o looks muy cargados.

Ahora bien, si no te termina de convencer el usar una prenda con este estampado, puedes incluir el animal print en tus outfits con accesorios como bolsas, cinturones o incluso zapatos. Así puedes sumarte a la tendencia sin comprometer tu estilo minimalista.

El animal print en colores neutros es la opción ideal si quieres sumarte a una de las tendencias más imponentes de este otoño 2025 sin sacrificar tu esencia elegante y minimalista. Con él, puedes lograr looks que van de lo casual a lo sofisticado, siempre con ese toque moderno que eleva cualquier outfit.