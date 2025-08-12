5 cortes de pelo que estilizan y favorecen el rostro en forma de corazón

Encontrar el corte de pelo perfecto para renovar nuestro look y hacernos sentir muy seguras de nosotras mismas puede ser difícil si no tienes claro qué tipo de rostro tienes. Pero si ya tienes este dato y tu rostro es en forma de corazón, aquí te dejamos cinco cortes de pelo ideales para suavizar la parte superior y equilibrar la inferior, logrando una armonía etérea.

Esta temporada, las tendencias se inclinan por estilos versátiles que puedes adaptar a tu personalidad, desde cortes cortos y atrevidos hasta melenas largas con flecos estratégicos. Aquí te contamos los cinco cortes más favorecedores para este tipo de rostro.

5 cortes de pelo favorecedores para el rostro en forma de corazón

Messy pixie:

Ideal para días calurosos, este corte de pelo da textura y ese toque “rebelde” que no pasa de moda. El messy pixie es perfecto para quienes buscan cerrar ciclos con un cambio drástico y fácil de peinar.

Pelo largo con wispy bangs:

Si algo se ha puesto de moda esta temporada son los wispy bangs, ya que son perfectos para suavizar la parte superior del rostro sin recargarlo. Va perfecto con una melena larga y ondas suaves, dando así un efecto rejuvenecedor perfecto para quienes no quieren renunciar a su melena larga.

Mid bob:

Ahora bien, si lo que buscas es un cambio, pero ni muy largo ni muy corto, el mid bob es lo que buscas. Ya que llega justo a la altura de la mandíbula, suavizando la barbilla y enmarcando el rostro. Con ondas suaves, se convierte en un corte muy chic que se ajusta perfecto a un look casual como en uno más sofisticado.

Capas largas con fleco de cortina:

El fleco de cortina es otro clásico atemporal que favorece a varios tipos de rostros, pero en especial a los que son en forma de corazón. Si lo combinas con capas largas, tendrás un corte fluido, con movimiento y volumen.

Fleco recto:

Si lo tuyo es un look más llamativo, el fleco recto justo sobre las cejas enmarca los ojos y acorta visualmente la frente. Funciona muy bien en pelo lacio o con ondas suaves, dando así una vibra elegante y moderna.

Ya sea que busques algo clásico o más atrevido, el tener un rostro en forma de corazón es ideal si quieres experimentar con cortes que enmarcan, suavizan y equilibran las facciones. Desde el messy pixie hasta las capas largas con fleco de cortina, hay un estilo para cada personalidad.