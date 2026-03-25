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Moda y Belleza

3 masajes faciales para eliminar la hinchazón por estrés antes de Semana Santa

Descubre qué es el cortisol face y aprende 3 masajes faciales para recuperar tu glow antes de Semana Santa

Marzo 25, 2026 • 
Scarlet Valencia
Cómo hacer masajes diarios a tu cara para tonificar y disminuir arrugas

3 masajes faciales para eliminar la hinchazón por estrés

Getty Images

¿Alguna vez te has despertado sintiendo que tu cara no te pertenece? No es la cena de ayer, es el cortisol face. El estrés crónico está haciendo que tu rostro retenga líquidos y pierda definición, pero antes de que corras por el hialurónico, hablemos de drenaje. Como tu mejor amiga experta, te traigo la guía definitiva para desinflamar y recuperar tu jawline sin gastar un peso. Prepárate para el glow up que tu jefe no quiere que tengas

El “V-Grip” de mandíbula

Usa tus nudillos desde el mentón hacia las orejas. La dermatóloga Dra. Whitney Bowe explica que esto estimula los ganglios linfáticos.

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Presión supraclavicular

Un bombeo suave en las clavículas “abre” el drenaje del cuerpo.

Técnica de la “cuchara fría”

Desliza desde el lagrimal hacia la sien para despertar la mirada.

¿Has notado tu cara más “anchita” en épocas de entregas o exámenes? ¡Cuéntanos si estos masajes te salvaron la vida!

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Scarlet Valencia
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