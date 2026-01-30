10 tips de experta para cuidar tu piel si te maquillas mucho el fin de semana

¡El fin de semana es para brillar, sacar el glitter y aplicar esa base que te deja piel de porcelana! Pero seamos honestas: someter a tus poros a 12 horas de “full glam”, sudor en la pista de baile y retoques constantes es como mandar a tu piel a un maratón sin haber entrenado.

En Cosmopolitan, sabemos que amas un buen look, pero amamos más que tu piel no nos odie el lunes por la mañana. Aquí tienes los 10 mandamientos para maquillarte intensamente y seguir teniendo una cara radiante.

1. El “Double Prep” es innegociable

Antes de que la primera gota de base toque tu cara, tu piel debe estar saturada de hidratación. Usa una esencia o tónico hidratante y luego una crema ligera. Una piel hidratada no “absorberá” el maquillaje, evitando que se vea acartonado y que los pigmentos penetren de más en tus poros.

2. El primer es tu mejor guardaespaldas

No lo veas solo como algo para que el maquillaje dure; es una barrera física entre el producto y tu piel. Busca uno que sea no comedogénico para asegurar que, aunque el maquillaje sea pesado, tu piel pueda “respirar” y no se tapen tus poros.

3. Doble limpieza (El mandamiento sagrado)

Si te pusiste mucho maquillaje, el agua micelar por sí sola no es suficiente. Necesitas un aceite o bálsamo limpiador que disuelva el maquillaje a prueba de agua, seguido de un gel limpiador base agua para eliminar el resto de la suciedad. Recuerda: si el algodón sale con color, ¡todavía no has terminado!

4. Limpia tus brochas (Sí, otra vez)

Usar brochas sucias con maquillaje fresco es la receta perfecta para el acné. Si vas a usar mucha técnica el fin de semana, asegúrate de que tus herramientas estén impecables. Las bacterias aman las cerdas húmedas con restos de base vieja.

5. No te olvides de la delicadeza en los ojos

El maquillaje pesado suele incluir sombras oscuras y rímel waterproof. No talles tus ojos con fuerza; usa un desmaquillante bifásico y deja el algodón sobre el ojo por 30 segundos antes de deslizar. Tus pestañas te lo agradecerán ahora y en el futuro.

6. Exfoliación suave post-evento

El domingo por la mañana, utiliza un exfoliante químico suave (como ácido láctico o mandélico) para eliminar las células muertas y cualquier rastro de maquillaje atrapado. Evita los scrubs con bolitas físicas si sientes la piel sensible por el exceso de productos.

7. Bruma hidratante durante el día

Si vas a estar maquillada muchas horas, no solo reapliques polvo para quitar el brillo. Usa una bruma facial para refrescar la piel debajo del maquillaje. Esto evita que la base se rompa y se meta en tus líneas de expresión, manteniendo el look fresco.

8. La técnica del “Sándwich de Labios”

Los labiales mates de larga duración pueden dejar tus labios como pasitas. Aplica un bálsamo hidratante, luego el labial, y al desmaquillarte, usa un exfoliante de azúcar seguido de una mascarilla nocturna para labios.

9. ¡Agua por dentro también!

El maquillaje pesado y el ambiente de las fiestas (alcohol, desveladas, aire acondicionado) deshidratan la piel terriblemente. Por cada copa o café, toma dos vasos de agua. Una piel hidratada internamente se recupera mucho más rápido del estrés cosmético.

10. Domingo de “Skin Fasting”

Si el viernes y el sábado fuiste una makeup queen, el domingo dale vacaciones a tu piel. Solo limpieza, mucha hidratación y bloqueador solar. Deja que tus poros descansen y se regeneren sin ninguna capa de color encima.

Tu kit de emergencia post-glam

Para que tu piel regrese a la normalidad el lunes, asegúrate de tener estos tres básicos a la mano:

