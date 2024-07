¿Cómo lucir con mucha clase al utilizar transparencias? Lucerito Mijares tiene la respuesta...

Las transparencias continúan siendo una de las tendencias clave de este 2024 a pesar de que tuvo su boom hace un par de años. Y es que celebridades como Florence Pugh, Lizzo, Danna Paola, Dua Lipa y más han revolucionado este trend durante las premieres y eventos más importantes. Algunas de ellas se han atrevido a más e incluso han optado por telas que han dejado al descubierto sus pezones, poniendo en alto su confianza y amor propio.

Esta vez fue el turno de Lucerito Mijares de sumarse a esta tendencia al utilizar un elegante body con transparencias que dio mucho de qué hablar, de forma positiva.

Lucerito Mijares causa sensación al posar con transparencias

¿Cómo utilizar las transparencias con clase y estilo? Lucerito Mijares tiene la respuesta. Y es que a pesar de recibir comentarios negativos constantemente, la joven ha demostrado lo segura que es de sí misma: “Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, declaró anteriormente.

Esta vez, la talentosa cantante optó por utilizar un body negro con transparencias que complementó con un elegante blazer color azul marino.para su presentación musical en ‘La Jugada del Verano’.