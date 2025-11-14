Los 5 mejores ejercicios para hacer en invierno si eres friolenta (y no congelarte en el intento)

🔥 1. Cardio térmico en interiores (5–10 min)

Este tipo de cardio está diseñado específicamente para elevar la temperatura corporal en segundos. Incluye movimientos rápidos y constantes, fáciles para principiantes:



Jumping jacks modificados

High knees lentos

Marcha en el lugar con elevación de rodillas

Paso lateral rápido

Por qué funciona: El cuerpo produce calor al activar grupos musculares grandes. En invierno, este calentamiento interno evita que el frío te paralice y te desmotive.

💡 Tip Cosmo: cuenta canciones, no minutos. Haz 2 canciones completas y verás cómo ya tienes calor en el cuerpo.

💪 2. Entrenamiento de fuerza usando tu propio peso

La fuerza es la reina del invierno: te mantiene caliente, acelera tu metabolismo y tonifica todo tu cuerpo.

Ejercicios ideales para friolentas:



Sentadillas

Zancadas

Puente de glúteo

Lagartijas apoyadas

Plancha

Por qué funciona: El entrenamiento de fuerza produce termogénesis, es decir, el cuerpo genera calor para sostener el esfuerzo muscular. Además, el músculo es literalmente un “radiador interno”: más músculo = más calor natural.

💡 Ejemplo: haz circuitos de 4 ejercicios durante 30 segundos cada uno.

🔥 3. Yoga dinámico (Vinyasa) para activar tu circulación

Si amas algo más suave pero igual calentito, el yoga dinámico es tu mejor aliado. A diferencia de posturas estáticas, el Vinyasa enlaza movimiento + respiración, lo que sube la temperatura corporal.

Beneficios:



Mejora flexibilidad

Activa músculos profundos

Reduce la rigidez que da el frío

💡 Ejemplo: secuencia clásica Soles de Saludo A y B. Son perfectos para entrar en calor sin sudar excesivamente.

💃 4. Dance Workout (para entrar en calor sin darte cuenta)

El baile es el ejercicio perfecto para las friolentas porque tu cuerpo se calienta mientras haces algo divertido y cero intimidante.

Opciones:



Salsa

Pop

Reguetón

Dance cardio

Por qué funciona: Aumenta la temperatura interna, la circulación y libera endorfinas. Además, bailar reduce la percepción del frío porque tu atención se enfoca en el ritmo, no en la sensación térmica.

💡 Tip Cosmo: elige una playlist que te hypee. Si te da pena, apaga las luces y disfruta.

🧣 5. Entrenamiento funcional en circuitos (rápido e intenso)

Los circuitos son ideales para el invierno porque te mueven rápido, te mantienen caliente y terminan antes de que el frío te gane la batalla.

Sugiero un circuito de:



Sentadilla + press (con botellas o mancuernas)

Escaladores

Peso muerto con mochila

Elevación de cadera

Sombra de boxeo (para generar calor explosivo)

Por qué funciona: Los circuitos combinan fuerza, cardio y resistencia. Activas todo el cuerpo, generas calor sostenido y terminas con sensación de energía en lugar de congelación.

💡 Ejemplo: 30 segundos por ejercicio, 3 rondas. En 12 minutos ya entraste en calor… y quemaste lo que tenías que quemar.

❄️ Extras para sobrevivir al invierno fitness



Usa capas de ropa finas que puedas quitar cuando entres en calor.

Calienta más tiempo del habitual para evitar lesiones por músculos fríos.

Toma algo tibio antes de entrenar (té, café, agua caliente con limón).

Practica frente a una ventana cerrada donde entre luz solar: calienta y motiva.

No busques entrenamientos largos: busca entrenamientos eficientes.

✨ Reflexión final

Ser friolenta no es excusa para detener tu progreso. Es cuestión de elegir los ejercicios correctos para tu cuerpo, tu clima y tu energía. El movimiento siempre será tu mejor aliado para sentirte ligera, fuerte y reconectada contigo… incluso cuando la temperatura baja.

“No necesitas calor externo; tu cuerpo puede producir el suyo. Muévete y el invierno dejará de sentirse tan frío.”