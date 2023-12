Estas son las 6 señales de que eres la persona favorita de tu perro

¿Eres tú el o la dueña favorita de tu perro? Toma nota de las siguientes señales que lo revelarán

Aunque podemos darnos una idea, es todo un misterio saber qué piensa o siente nuestro perro. ¿Siente amor por sus dueños? ¿Qué tanto le agradas? ¿Su cariño por ti es infinito como lo crees? Son preguntas que nunca tendrán respuestas concretas, pero a través del comportamiento de nuestra mascota podemos darnos una idea de cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia nosotros, y mejor aún, podemos detectar mediante algunas señales quién es su persona favorita.

Y es que los perros eligen a su persona favorita basándose en las similitudes que tienen con ella, por ejemplo, qué tan activa, cariñosa o alegre es. Esto hace que tu peludo determine qué tanta química hay con su dueño.

Señales de que eres la persona favorita de tu perro

Te sigue a todos lados

Ya sea al baño, a la cocina o a tomar una aburrida junta desde la comodidad de tu escritorio, tu peludo no te abandona ni un segundo. Esto es porque cree que a tu lado estará completamente seguro y no solo eso, si no que tiene la seguridad de que le pasarán cosas buenas si se queda cerquita de ti.



Entre cientos de personas, siempre te busca a ti

Si tu familia o tus amigos te visitan, tu perro les hace fiestas durante algunos minutos, pero eventualmente su atención vuelve a enfocarse completamente en ti. Ninguna distracción es tan fuerte como para que se olvide ti.

Se emociona cuando vuelve a verte

Así hayas salido tan solo 5 minutos de casa, cuando regresas te mueve la cola, se emociona y te salta para que lo llenes de caricias (como si no te hubiera visto en años). Y es que tu perro comienza a extrañarte el mismo segundo en el que te vas.



Te cubre de lengüetazos

Es su forma de decirte lo mucho que te quiere y lo feliz que es a tu lado. Cada vez que tiene la oportunidad te lame ya sea el rostro, las manos o incluso los pies, pues es la manera más accesible que tiene para expresarte su amor.

Duerme a tu lado

Cuando despiertas por la mañana o durante la madrugada, te das cuenta de que tu perro se ha recostado a tu lado y ha recargado su cabeza sobre tu pecho u hombro. Esto es porque se siente protegido estando cerca de ti, además de que es una forma más de expresarte su inmenso cariño.



Te obedece

Lo que dices es ley, no hay más. Obedece cada una de tus órdenes rápida e inmediatamente, como si no quisiera decepcionarte, a diferencia de cómo se comporta cuando alguien más le pide que haga algo.