Así eligen los perros a su persona favorita

Desde temprana edad los perros forjan un vínculo inseparable con una sola persona de su entorno, te contamos cómo saber si eres la persona favorita de tu mascota, prohibido llorar

Si tienes una mascota sabrás enseguida de qué hablamos: los perros tienen una persona favorita que no siempre es su dueño o dueña, se trata de esa persona a quien le hacen fiesta cada que llega a casa y aunque esa persona no sea su cuidadora parece que no existe nadie más cuando está cerca de él.

Puedes que seas tú o también existe la posibilidad de que el corazón de tu mascota no sea tuyo, hoy en Cosmopolitan te contamos cuáles son las señales que manda tu perro para saber si su persona favorita eres tú.

Socialización positiva

Los perros tienen una edad clave para desarrollar efectivamente la socialización positiva y generalmente ocurre dentro de los seis primeros meses de vida, si tu mascota te reconoce como la persona que ha cuidado de él desde temprana edad es altamente probable que su persona favorita seas tú, sin embargo, no siempre se dan esas condiciones ya que cada vez es más frecuente que personas de buen corazón rescaten y adopten mascotas por lo que es posible que ese proceso de socialización no se haya concretado eficazmente. No te preocupes, aunque es importante, no es determinante, pues aún si tu perro es adulto puedes ser su persona favorita gracias a otros factores.

Los perros son los mejores amigos de los seres humanos Pexels

La atención y el afecto entre el cuidador y la mascota

Tener un perro implica diversas responsabilidades que van más allá de proveer alimentos y un techo donde dormir, de hecho, actualmente es muy común que las personas jóvenes prefieran adoptar mascotas antes que tener hijos y es que está demostrado que el vínculo afectivo entre un ser humano y un perro es mucho más fuerte de lo que antes se creía.

Los perros son animales sensibles y muy receptivos por lo que le guardan infinita lealtad a la persona que además de garantizar sus necesidades básicas, también les brinda afecto, les dedica tiempo e incluso les habla. Son mucho más inteligentes de lo que han demostrado.

La atención y el afecto entre el cuidador y la mascota Pexels

Afinidad entre personalidades

Por increíble que parezca, todos los perros poseen una personalidad, por lo que un perro de características activas va a preferir pasar tiempo con humanos divertidos y muy dinámicos, lo mismo ocurre a la inversa, un perro muy pasivo que prefiera echarse todo el día en el sillón va a preferir pasar tiempo con un humano hogareño y muy afectuoso.

Asociación positiva

Los perros viven su vida conforme a los lineamientos conductistas: hay un premio ante el buen comportamiento y una corrección ante lo que los humanos conocemos como mala conducta. Por supuesto que no se trata de maltrato ni agresiones, sino que puedes adiestrar a tu perro para mantener su conducta dentro de los parámetros de convivencia y ellos entienden perfectamente este lenguaje e incluso asocian a las personas con buenas o malas experiencias según la relación que tú establezcas con ellos.

Este método es altamente eficaz para los perros rescatados que en algún momento sufrieron maltrato, si tu mascota llegó a tu vida ya siendo un adulto, a través de un esquema conductista puedes lograr ser su persona favorita.

Afinidad de personalidades entre tú y tu mascota Pexels

No olvides…

Tenerle mucha paciencia a tu mascota, recuerda que aunque sean adultos su capacidad es similar a la de un niño de tres años, por lo que debes cuidarlo y protegerlo en todo momento, eso te garantizará su lealtad y amor incondicionalmente.