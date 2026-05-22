México Vibra será el plan más esperado del año (y sí, te vas a saber todas las canciones)

Hay planes que sabes desde el primer momento que van a ser históricos. México Vibra es uno de ellos, y si aún no tienes tus boletos, aquí encontrarás toda la información que necesitas para disfrutarlo.El próximo 9 y 10 de junio, el Auditorio Nacional se transforma en el escenario más emocionante del año con un show sin precedentes que reúne, por primera vez, a artistas de distintas generaciones y géneros bajo un mismo techo.

Hablamos de Lucero, Mijares, Emmanuel, Carlos Rivera, Timbiriche, Carla Morrison, Aida Cuevas, Banda El Recodo, Los Ángeles Azules y Meme del Real, entre otros. Sí, todos ellos en dos noches mágicas.

No es un concierto cualquiera

Lo que hace diferente a México Vibra de cualquier festival al que hayas ido antes es su propuesta: además de interpretar sus propios éxitos, los artistas harán un recorrido por canciones que marcaron distintas épocas de la historia musical de México. Mariachi, balada, pop, banda… básicamente un viaje en el tiempo, pero con mejor sonido y mucha más emoción de la que esperabas.

La experiencia además estará envuelta en una narrativa inspirada en momentos futboleros que han quedado grabados en la memoria colectiva del país. Porque si hay dos cosas que nos unen como mexicanos, son la música y el fútbol, y México Vibra los pone en el mismo escenario.

Los cierres que te van a hacer llorar

Cada noche tiene su propio cierre estelar, y aquí es donde la cosa se pone muy buena: el 9 de junio cierra Alejandro Fernández, y el 10 de junio el encargado de bajar el telón es Carín León. Dos noches, dos experiencias completamente distintas, las mismas ganas de llorar de emoción desde la primera canción.

¿Qué significa esto en la práctica? Que si puedes ir los dos días, ve los dos días. No te vas a arrepentir.

La antesala perfecta para esta temporada futbolera

El timing no es coincidencia, México Vibra se realiza justo antes de la inauguración futbolera que tiene al mundo entero mirando hacia México. Es la celebración previa perfecta, una manera de arrancar la fiesta con la música que nos formó y los artistas que llevan décadas siendo parte de nuestra vida.

Pocas veces un evento logra unir a tantas generaciones en un mismo lugar con tanto para celebrar. México Vibra lo hace, y ese solo hecho ya lo convierte en el plan del año.

Los boletos ya están disponibles en AQUÍ— pero date prisa, porque se están acabando.