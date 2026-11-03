El checklist definitivo para una escapada navideña a Houston

La temporada navideña es una de nuestras favoritas, y seguro tuya también. Así que si estás buscando el spot perfecto para una escapada de fin de semana con tus mejores amigas o tu date, Houston es el destino perfecto. Olvídate de los planes aburridos de siempre; la ciudad se transforma por completo en un escenario digno de tu feed de Instagram.

Desde Downtown hasta The Heights y más allá, el calendario de celebraciones de Houston para 2026 combina tradiciones de muchos años con nuevas experiencias para disfrutar de una temporada llena de espíritu festivo desde el Día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo.

Prepara tu outfit más cozy-chic, tus botas favoritas y toma nota de los imperdibles para vivir la magia invernal al estilo Cosmo:

1. Luces, patinaje y todo lo que puedas soñar

Si lo tuyo son las fotos espectaculares, la ruta City Lights Downtown Holiday Magic es un must total. Conecta 11 puntos mágicos en el centro de la ciudad. ¿Nuestra recomendación? Saca tu lado más girly patinando en la icónica pista al aire libre de Discovery Green bajo los rascacielos, o recorre las instalaciones cósmicas de Galaxy Lights en el Space Center. ¡Tus historias van a romper el internet!

Más que un evento, City Lights crea una ruta festiva por Downtown para poder divertirte, cenar o tomar algo, o simplemente contemplar las coloridas instalaciones de luces y descubrir numerosos rincones perfectos para una foto. Además, muchos de estos destinos se encuentran a poca distancia a pie, lo que convierte una noche en Downtown en toda una escapada decembrina.

2. Las tradiciones navideñas suben al escenario

Una noche en el teatro es la excusa perfecta para arreglarse y lucir ese vestido espectacular que tienes guardado. Tienes que ver el clásico de clásicos: The Nutcracker del Houston Ballet regresa al Wortham Theater Center. Esta producción de Stanton Welch cumple su décimo aniversario y promete deslumbrarte con más de 300 bailarines en escena y un vestuario de impacto.

Otros increíbles planes son, visitar el Alley Theatre para disfrutar del clásico de Charles Dickens, A Christmas Carol, mientras que Houston Symphony se presenta en el icónico Jones Hall con música de temporada durante sus conciertos anuales Very Merry Pops.

Sin duda, las organizaciones de artes escénicas de Houston ofrecen numerosas oportunidades para arreglarse, visitar Downtown y convertir una noche de teatro en parte de las tradiciones de la temporada.

3. Shopping de temporada

Ningún viaje está completo sin una sesión de compras. El legendario Nutcracker Market (del 12 al 15 de noviembre) es el lugar ideal para adelantarte con los regalos de Navidad, descubrir tendencias de moda festiva y decoración gourmet super exclusiva. Además, parte de los fondos apoyan a la comunidad del ballet, ¡así que es compras con causa!

4. Pasea sin parar, en auto o a pie

Este plan es uno de nuestros favoritos. Disfruta del encanto de uno de los vecindarios más queridos de la ciudad, visita The Heights durante el

Houston Heights Association Holiday Home Tour, del 4 al 5 de diciembre. Esta tradición anual invita a los visitantes a conocer el interior de casas bellamente decoradas.

También hay celebraciones de temporada que bien merecen un corto viaje por carretera, por ejemplo, Dickens on The Strand en Galveston llena su histórico Downtown de personajes con vestimenta victoriana, entretenimiento, vendedores y espíritu navideño, mientras que el Tomball German Christmas Market lleva comida de inspiración alemana, música, compras y actividades festivas a Old Town Tomball.

5. El match perfecto: luces, espacio y naturaleza viva

Si prefieres un plan más relax pero igual de deslumbrante, del 19 de noviembre de 2026 al 4 de enero de 2027

TXU Energy presenta Zoo Lights en el Houston Zoo. Camina por sus senderos iluminados con figuras inspiradas en la vida silvestre.

Y si lo tuyo es el espacio, te invitamos a darte una vuelta por el Space Center Houston, que tendrá el espectáculo Galaxy Lights, donde podrás disfrutar de instalaciones de luces cósmicas y experiencias inmersivas. O bien, puedes darte una vuelta por Radiant Nature que transforma Houston Botanic Garden en un paisaje resplandeciente de enormes linternas chinas inspiradas en la naturaleza y el Año Nuevo Lunar.

Finalmente, más al sur por Gulf Freeway, Holiday in the Gardens en Moody Gardens se suma a la celebración con millones de luces, patinaje sobre hielo, entretenimiento de temporada e ICE LAND.