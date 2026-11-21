Hay algo que Karla Farfán tiene muy claro: vivir pendiente de lo que los demás piensan puede hacernos perder momentos que nunca regresan. Después de 13 años de trayectoria, la actriz ha aprendido a confiar más en sus decisiones, disfrutar su cuerpo y entender que ser una mujer directa también requiere empatía.

Ahora, esa manera de ver la vida encuentra un punto de encuentro con su próximo proyecto, Otra mujer sin filtro, la película con la que debutará en la pantalla grande y que la reúne con algunos de sus amigos y compañeros de comedia.

Entre risas, reflexiones sobre las relaciones personales y una que otra confesión, Karla conversa con Cosmopolitan México sobre esta nueva etapa profesional y las lecciones que le han permitido sentirse cada vez más cómoda siendo ella misma.

Volver a la comedia siempre es una buena noticia para Karla Farfán. Es el género en el que se siente especialmente cómoda y que le permite aprovechar una de sus habilidades favoritas: encontrar el humor en situaciones que los personajes viven con absoluta seriedad.

Por eso, cuando llegó la oportunidad de participar en Otra mujer sin filtro, la emoción fue doble. Además de reencontrarse con amigos con quienes había trabajado en Backdoor, sería su primera película para cine.

“Me emocionó muchísimo volver a hacer comedia y reencontrarme con amigos con los que ya había compartido escena en Backdoor. Además, será mi primera vez en la pantalla grande, ¡y eso me tiene feliz!”.

En la historia interpreta a Mané, una mujer decidida, con convicciones firmes y una personalidad muy distinta a la suya.

“Es una mujer muy luchona. Tiene claro lo que quiere, defiende lo que cree y, cuando algo le importa, va con todo”.

El personaje representó una oportunidad para explorar otra forma de enfrentar los conflictos y poner a prueba sus recursos como actriz.

La película utiliza el humor para abordar los prejuicios y las diferencias ideológicas, llevando ciertas posturas al extremo para mostrar lo complicado que puede resultar convivir con personas que piensan diferente.

“Me gustó que te hace reír con temas que hoy nos tomamos muy en serio. Lleva las posturas a tal extremo que, entre risas, te preguntas en qué momento dejamos de escuchar a alguien solo porque piensa diferente”.

Para Karla, esa reflexión tiene una aplicación muy concreta fuera de la ficción: defender nuestras ideas no debería impedirnos tratar con respeto a los demás.

Parte del encanto de trabajar en Otra mujer sin filtro fue compartir el rodaje con Tato Alexander, Richie O’Farrill y otros compañeros a quienes Karla conoce desde hace tiempo.

La filmación la llevó hasta Santiago de Chile, donde encontró la oportunidad perfecta para disfrutar otra de sus grandes pasiones: la comida.

“Cuando llegué a Santiago de Chile, mi primera pregunta fue ‘Oigan, ¿y aquí dónde se come rico?’”.

Como ninguno de sus compañeros tenía todavía un restaurante favorito, Karla decidió tomar cartas en el asunto.

“Como buena foodie, me puse a pedir recomendaciones. En los ratos libres nos citábamos en el lobby del hotel y de ahí salíamos a probar algún lugar”.

Las comidas con Tato, Richie, Burra y el resto del elenco se convirtieron en algunos de sus momentos favoritos durante la filmación.

En el set, mientras tanto, la actriz disfrutaba regresar a un género que conoce bien. Para ella, hacer comedia exige precisión y una comprensión profunda de lo que está viviendo el personaje.

“El timing importa muchísimo. A veces una pausa cambia toda la escena. Y en la comedia de situación, lo que más me gusta es que el personaje se toma muy en serio lo que le está pasando”.

Aunque también disfruta el drama y reconoce lo mucho que aprendió durante su paso por las telenovelas de Televisa, la comedia tiene un lugar especial en su carrera.

Ser una mujer sin filtro también significa saber pedir perdón

¿Decir siempre lo que pensamos es sinónimo de ser auténticas? Para Karla, la respuesta tiene sus matices.

La actriz se considera una persona directa. Cuando algo le incomoda, prefiere hablarlo antes que guardar silencio, aunque con los años ha descubierto que la manera de comunicarlo puede cambiar por completo una conversación.

“Sí, soy bastante directa. Si algo me incomoda, prefiero hablarlo. Con los años he aprendido a elegir cuándo, dónde y cómo decirlo”.

También reconoce que la honestidad requiere aceptar nuestros propios errores.

“Si me doy cuenta de que dije algo sin pensar, puedo mandar un mensaje y decir ‘Oye, le di otra vuelta y te quiero pedir perdón’. Para mí, ser honesta también es saber reconocer eso”.

Esa misma filosofía se extiende a sus relaciones personales. En pareja, considera fundamentales la confianza, el respeto y la posibilidad de construir un proyecto de vida compartido.

En las amistades, valora especialmente tener la libertad de expresar cuando algo duele o cuando un acuerdo importante deja de respetarse.

Para ella, las relaciones saludables permiten hablar de lo incómodo sin que cada diferencia termine convirtiéndose en una ruptura.

El amor propio empieza cuando dejamos de preocuparnos tanto por los demás

Una de las reflexiones más personales de Karla tiene que ver con la relación que ha construido con su cuerpo.

Como muchas mujeres, durante algún tiempo sintió inseguridad por ciertos aspectos de su apariencia. En particular, recuerda cuánto le preocupaba que se notara la celulitis de sus piernas.

Hasta que una conversación cambió su perspectiva.

“Antes me preocupaba muchísimo que se me viera la celulitis en las piernas. Un día, la mamá de una amiga me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que disfrutara mi cuerpo, que tenía salud y que el tiempo se va”.

Aquellas palabras la hicieron reconsiderar la cantidad de energía que dedicaba a observar sus supuestas imperfecciones.

“¡Cuánto tiempo perdemos pensando en algo que quizá nadie más está viendo!”.

Hoy, Karla tiene una relación más relajada con su imagen y procura no permitir que las opiniones externas determinen lo que hace o deja de hacer.

Su consejo para quienes sienten miedo de mostrarse como son, especialmente en redes sociales, es sencillo:

“Si tienes ganas de ponerte algo, probar algo nuevo o subir una foto que te gusta, date chance. La opinión de alguien en redes es solo eso. Tú puedes decidir cuánto espacio le das en tu vida”.

Una reflexión especialmente pertinente en una época en la que cada fotografía puede convertirse en motivo de comparación y los comentarios de desconocidos llegan a influir en nuestra autoestima.

¿Y si mañana despertaras siendo una persona completamente diferente?

La premisa de Otra mujer sin filtro también llevó a Karla a imaginar qué haría si pudiera cambiar radicalmente su personalidad de un día para otro.

Su respuesta revela algo con lo que muchas podemos identificarnos: las oportunidades que dejamos pasar por pensar demasiado.

“Me gustaría despertar siendo de esas personas que dicen ‘va, lo hago’ antes de darle veinte vueltas”.

Para ella, sería la oportunidad de intentar alguna actividad que siempre le ha provocado curiosidad, pero que ha pospuesto por vergüenza o miedo a equivocarse.

“Y si me sale fatal, reírme tantito y seguir con mi día, jajaja. Me encantaría sentir esa libertad de probar algo sin juzgarme desde antes de empezar”.

Aunque no identifica un cambio radical en sus propias convicciones, Karla cree que cada persona tiene derecho a construir su felicidad mientras sus decisiones no lastimen a los demás.

“Respeto que alguien piense distinto de mí y, a la hora de tomar mis propias decisiones, elijo lo que me hace feliz sin estar tan pendiente de lo que vayan a decir”.

Karla Farfán y el poder de reírnos de nuestras diferencias

Con su llegada al cine, Karla espera que Otra mujer sin filtro sea una oportunidad para disfrutar de una buena comedia entre amigos y, quizá, salir de la sala con alguna conversación pendiente.

“Primero, que se la pasen increíble y se rían mucho. Es de esas pelis que dan ganas de ir a ver con amigos y seguir platicando a la salida”.

Pero detrás de las situaciones cómicas también encuentra una reflexión sobre la manera en que nos relacionamos con quienes tienen opiniones diferentes.

“Hay diferencias con las que podemos convivir y otras en las que es válido poner un límite. Si descartas a todo el que piensa distinto a ti, también te puedes perder de conocer a gente increíble”.

Mientras se prepara para este nuevo capítulo de su carrera, Karla parece aplicar en su propia vida varias de las ideas que atraviesan la película: hablar con claridad, aceptar que puede equivocarse y darse permiso de hacer aquello que le provoca curiosidad.

Y quizá una de sus mejores lecciones sea precisamente esa: no esperar a sentirnos completamente seguras para ponernos ese outfit, subir esa fotografía o atrevernos a intentar algo nuevo.