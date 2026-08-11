¿Por qué la gente poco atractiva gana más dinero? Esto dice la ciencia

Durante años, se ha tenido la creencia de que las personas atractivas tienen una vida mucho más fácil, pues la belleza ha sido asociada con ventajas sociales y profesionales, debido a que podrían recibir un trato mucho más favorable en determinados contextos; sin embargo, nuevos estudios han revelado que es totalmente falso.

De hecho, algunas investigaciones han encontrado un fenómeno que contradice la idea de que ser más atractivo siempre representa una ventaja laboral: en determinadas profesiones y circunstancias, las personas menos atractivas pueden obtener mejores ingresos.

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¿Por qué la gente poco atractiva gana más dinero?

Un estudio, publicado en el Journal of Business and Psychology, realizado por Satoshi Kanazawa, de la London School of Economics, y Mary Still, de la Universidad de Massachusetts, donde los investigadores analizaron los datos de más de 20 mil jóvenes estadounidenses, encontraron un resultado llamativo:

Aquellos estudiantes que fueron considerados “muy poco atractivos” registraban ingresos superiores a los de aquellos clasificados como “poco atractivos” y, en la mayoría de los casos, también superaban económicamente a las personas consideradas atractivas.

Este curioso fenómeno fue explicado por los psicólogos: “La mayoría de las personas calificadas como muy poco atractivas también fueron descritas como muy cerradas. Esto podría significar que dedican más tiempo a sus estudios y a sus trabajos que a su vida social, por lo que podrían destacar en sus áreas profesionales”.

¿Por qué la gente poco atractiva gana más dinero?

¿Por qué ser atractivo puede ser una desventaja en el mundo laboral?

Una persona atractiva puede beneficiarse en situaciones donde la imagen, el contacto con clientes o la simpatía tienen un papel importante, pero en otros escenarios puede aparecer un “castigo por belleza”, especialmente cuando existe un estereotipo que entra en conflicto con las características que se esperan de determinado puesto.

Por ejemplo, en algunas profesiones dominadas por hombres, una mujer considerada muy atractiva puede enfrentarse a prejuicios relacionados con su capacidad o profesionalismo, y de la misma manera, un hombre atractivo puede ser percibido de forma diferente cuando ocupa un puesto que exige una imagen de autoridad o experiencia.

Otra posible explicación es que la apariencia física está lejos de ser el único factor que determina los ingresos, pues elementos como el nivel educativo, la experiencia profesional, las habilidades, la personalidad, la capacidad de negociación y el sector en el que se trabaja pueden tener una influencia mucho más significativa en el salario y en las oportunidades de crecimiento.