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Equidad

La Regla del 70/30: Cómo dividir los gastos de forma justa

Descubre la proporcionalidad financiera y cómo el 70/30 puede salvar tu paz mental y tu cuenta de banco.

Abril 12, 2026 • 
Scarlet Valencia
pareja joven sentada en el suelo hablando de dinero o gastos con tablet

La Regla del 70/30: Cómo dividir los gastos de forma justa.

Getty Images

Hablemos de lo que nadie quiere tocar en la cena: el dinero. La idea de que todo debe ser mitad y mitad es muy “fair” en papel, pero en la realidad es una receta para el resentimiento si los sueldos no son iguales. Si tú ganas menos y estás ahorcada para pagar la mitad de un depa de lujo, o si tú ganas más y sientes que lo limitas, el 50/50 es tu peor enemigo. Hoy vamos a hackear las finanzas en pareja con la regla de proporcionalidad para que el dinero sea un aliado y no un tercero en discordia.

  • El principio de equidad: La experta en finanzas Ramit Sethi sugiere que la división debe ser proporcional a los ingresos. Si uno gana el 70% del ingreso total del hogar, debería cubrir el 70% de los gastos fijos.
  • Cálculo de porcentaje: Sumen ambos sueldos, dividan el sueldo individual entre el total y multipliquen por 100. Ese es el porcentaje que cada uno debe aportar al “fondo común”.
  • Protección del ahorro individual: Esta regla asegura que ambos tengan la misma capacidad de ahorro y gastos personales, evitando que la persona que gana menos viva al día mientras la otra acumula riqueza.
  • Evita el resentimiento: La psicología financiera afirma que las parejas que aportan proporcionalmente sienten una mayor satisfacción y “equipo”, eliminando la dinámica de poder basada en quién tiene la cartera más gorda.
  • Gastos variables: Las salidas y lujos pueden seguir siendo 50/50 si ambos están de acuerdo, pero lo básico (renta, servicios, súper) debe ser proporcional.
pareja joven sentada frente a una laptop hablando de un tema, gastos, evidencia

Las finanzas en pareja deben ser con la regla de proporcionalidad para que el dinero sea un aliado y no un tercero en discordia.

Getty Images

Tip Cosmo

Tengan una cuenta conjunta para los gastos del 70/30 y mantengan sus cuentas personales separadas. La autonomía financiera es el secreto de las parejas más longevas y felices. Habla de dinero hoy para que no sea el problema de mañana.

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