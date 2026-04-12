La Regla del 70/30: Cómo dividir los gastos de forma justa.

Hablemos de lo que nadie quiere tocar en la cena: el dinero. La idea de que todo debe ser mitad y mitad es muy “fair” en papel, pero en la realidad es una receta para el resentimiento si los sueldos no son iguales. Si tú ganas menos y estás ahorcada para pagar la mitad de un depa de lujo, o si tú ganas más y sientes que lo limitas, el 50/50 es tu peor enemigo. Hoy vamos a hackear las finanzas en pareja con la regla de proporcionalidad para que el dinero sea un aliado y no un tercero en discordia.

El principio de equidad: La experta en finanzas Ramit Sethi sugiere que la división debe ser proporcional a los ingresos. Si uno gana el 70% del ingreso total del hogar, debería cubrir el 70% de los gastos fijos.

La experta en finanzas Ramit Sethi sugiere que la división debe ser proporcional a los ingresos. Si uno gana el 70% del ingreso total del hogar, debería cubrir el 70% de los gastos fijos. Cálculo de porcentaje: Sumen ambos sueldos, dividan el sueldo individual entre el total y multipliquen por 100. Ese es el porcentaje que cada uno debe aportar al “fondo común”.

Sumen ambos sueldos, dividan el sueldo individual entre el total y multipliquen por 100. Ese es el porcentaje que cada uno debe aportar al “fondo común”. Protección del ahorro individual: Esta regla asegura que ambos tengan la misma capacidad de ahorro y gastos personales, evitando que la persona que gana menos viva al día mientras la otra acumula riqueza.

Esta regla asegura que ambos tengan la misma capacidad de ahorro y gastos personales, evitando que la persona que gana menos viva al día mientras la otra acumula riqueza. Evita el resentimiento: La psicología financiera afirma que las parejas que aportan proporcionalmente sienten una mayor satisfacción y “equipo”, eliminando la dinámica de poder basada en quién tiene la cartera más gorda.

La psicología financiera afirma que las parejas que aportan proporcionalmente sienten una mayor satisfacción y “equipo”, eliminando la dinámica de poder basada en quién tiene la cartera más gorda. Gastos variables: Las salidas y lujos pueden seguir siendo 50/50 si ambos están de acuerdo, pero lo básico (renta, servicios, súper) debe ser proporcional.

Las finanzas en pareja deben ser con la regla de proporcionalidad para que el dinero sea un aliado y no un tercero en discordia. Getty Images

Tip Cosmo

Tengan una cuenta conjunta para los gastos del 70/30 y mantengan sus cuentas personales separadas. La autonomía financiera es el secreto de las parejas más longevas y felices. Habla de dinero hoy para que no sea el problema de mañana.