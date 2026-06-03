De Georgina a Nicki Nicole: las it girls del fútbol que estan dominando el mundo

Sí, hay un Mundial de fútbol. Pero hay algo igual de importante pasando fuera de la cancha: un grupo de mujeres que facturan millones, llenan estadios, protagonizan series globales y construyen imperios propios. El fútbol es solo el contexto. Ellas son el evento.

Georgina Rodríguez — De vendedora en Gucci a empresaria global

Georgina no necesita presentación, pero la historia sí merece contarse: conoció a Cristiano Ronaldo mientras trabajaba en una tienda Gucci en Madrid y desde entonces construyó uno de los negocios más sólidos del entretenimiento mundial. Con más de 70 millones de seguidores en Instagram, contratos exclusivos con marcas de lujo y su propia serie de Netflix que ya va por varias temporadas, Georgina cobra aproximadamente 716,000 dólares por un solo post patrocinado. Cristiano juega en el Mundial. Georgina lo convierte en semana de moda.

Tini Stoessel — Cuatro giras mundiales y un anillo

Antes de que alguien diga “la novia de De Paul”, hay que recordar que Tini está en su cuarta gira mundial llamada Futttura, tiene décadas de carrera encima y es una de las artistas latinas con mayor proyección internacional. Se reconcilió con Rodrigo De Paul en 2025 y hay rumores de boda para finales de este año, lo que significa que este Mundial la vamos a ver en dos pantallas al mismo tiempo: la del estadio y la de sus conciertos sold out. Cobra cerca de 214,000 dólares por post patrocinado. Spoiler: él va a sus conciertos, no al revés.

Ester Expósito — La actriz que conquistó el mundo antes de conquistar a Mbappé

Ester construyó su carrera sola: de Élite a Netflix global, de España al mundo entero. Tiene 25 años, más de 30 millones de seguidores y una carrera cinematográfica que va mucho más allá de cualquier relación. Que ahora la vinculen con Kylian Mbappé, con quien fue vista besándose en París, es simplemente el último capítulo de una historia que ella escribió completamente sola. En este Mundial, cuando las cámaras la encuentren en las tribunas, van a estar apuntando a una estrella que ya existía mucho antes.

Bruna Biancardi — La influencer brasileña que vale mucho más que cualquier drama

La relación con Neymar ha tenido de todo: rupturas, reconciliaciones y más titulares de los que nadie pidió. Pero Bruna Biancardi es modelo, influencer y empresaria con una presencia digital que no depende de nadie. Cobra alrededor de 150,000 dólares por post patrocinado y su marca personal creció precisamente en los momentos en que el drama era más fuerte. Eso no es accidente, eso es estrategia.

Nicki Nicole — 18 años, él. Una carrera imparable, ella

Lamine Yamal llega al Mundial como uno de los futbolistas más jóvenes y talentosos del planeta. Su novia, Nicki Nicole, llega como una de las artistas argentinas más escuchadas del mundo, con hits que superan los miles de millones de streams y una presencia en redes que rivaliza con cualquier futbolista de la lista. Ha declarado estar “muy enamorada” y el mundo entero quiere verlos juntos, pero el algoritmo de Spotify ya sabe perfectamente quién es ella sin necesidad de contexto.

Ashlyn Castro — La que ya era famosa antes del Bernabéu

Modelo e influencer estadounidense, cinco años mayor que Jude Bellingham, Ashlyn Castro no necesitó al futbolista para tener carrera. Cuando apareció en el estadio con una camiseta recortada del Real Madrid, el internet explotó, pero ella ya tenía su historia construida. Este Mundial es solo otro capítulo.

Agustina Gandolfo — La que define qué significa ser una mujer del fútbol hoy

Pareja de Lautaro Martínez, Agustina tiene uno de los perfiles más sólidos del universo fútbol: mezcla maternidad, fitness y moda con una autenticidad que engancha y una comunidad que la sigue a ella, no al marcador. Es el ejemplo más claro de que “WAG” ya no describe ni la mitad de lo que estas mujeres son.

El Mundial empieza el 11 de junio. Ellas ya llevan años jugando su propio partido, y van ganando por goleada