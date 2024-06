Calle y Poché: una pareja que inspira con su amor

Calle y Poché abrieron su corazón con respecto al Mes del Orgullo y recordaron cómo fue para ellas hablar abiertamente sobre su orientación sexual

Calle y Poché se han convertido en uno de los íconos más inspiradores de la comunidad LGBT+. Las creadoras de contenido hablaron públicamente sobre su sexualidad en el 2017 y desde entonces han evolucionado de formas sorprendentes no solo como personas independientes, sino también como pareja.

Para celebrar el Mes del Orgullo, tuve una íntima plática con Calle y Poché, quienes abrieron su corazón no solo para contarme cómo fue su proceso de enamoramiento, sino también para hablarme sobre lo que para ellas significa la palabra “amor”...

Calle y Poché: la pareja que inspira a la comunidad LGBTQ

¿De qué forma creen que evolucionaron a partir de que aceptaron y entendieron su orientación sexual?

C: Para mí creo que fue clave ese momento en mi vida porque me dejé de con todos esos estereotipos que la sociedad nos ha metido en la cabeza. Fue increíble porque me quité un peso de encima y es como aceptarse a uno mismo. Creo que empezar por ahí es algo que cambia muchísimo la vida de las personas, porque es estar bien con lo que sea que somos, es estar bien con a quien sea que amemos y cómo amemos, entonces creo que sí es un paso a la libertad propia.

P: En mi caso yo diría que autoconocerse en este o en cualquier ámbito es evolucionar y para mí fue como quitarme una neblina o algo que no me dejaba ver la vida como realmente debería ser. Para mí entonces creo que fue como empezar a armar un poco mi rompecabezas propio. Y sí me cambió mucho la vida, me enseñó lo que es amar, porque creo que no la había podido experimentar antes porque no había desbloqueado ese descubrimiento en mí.

¿Cómo fue que decidieron salir del clóset con sus seguidores en 2017? Cuéntenos sobre este proceso.

C: Creo que ese momento para nosotras fue uno de los momentos que lo cambió todo, tanto en en el internet como en nuestra vida personal, y todo porque en ese momento nos encontrábamos ya tranquilas con lo que éramos, pero todavía faltaba este paso de contarlo a la gente cercana a nosotras. Me acuerdo mucho que debatíamos entre las dos sobre si estábamos o no listas para contarlo en un vídeo y para hablarlo con nuestros seguidores. En ese momento sentíamos que el hecho de que lo pudiéramos compartir iba a ser un cambio muy positivo en la vida de muchas personas que estaban pasando por lo mismo que nosotras y que iba a crear un poquito este efecto dominó. Pensamos que al salir del clóset le íbamos a dar ese empujoncito a la gente para que también confiaran en ellos mismos.

P: En ese momento, salir del clóset sí requería tirarnos al vacío un poco, y no solo en redes, sino en el entorno social en el que vivíamos. Creo que era un momento en el que eso no se oía tanto, si las personas eran lesbianas o tal, no era algo que se mostrara de una manera tan abierta, entonces la verdad sí teníamos mucho miedo pero creo que nos pesó más en ese momento el querer vivir nuestra relación públicamente, querer compartir pues ese lado nuestra vida. Nos asustaba un montón porque la vida sí cambió entera, no era solo decirlo en redes. Es más, insluso mis familiares lejanos que no sabían, se fueron a enterar por ese video. Fue un cambio muy grande, pero menos mal lo hicimos.

Calle y Poché: la pareja que inspira a la comunidad LGBTQ Germán Najera + Iván Flores

¿Qué significa para ustedes la palabra “amor”?

P: Para mí el amor es un lugar seguro y una decisión. Es honestidad, es poder navegar también en los momentos difíciles. Ya he entendido que el amor no es solo lo fácil o lo rosado, el amor es encontrar en en alguien un soporte para todo lo que trae la vida, que son un montón de retos y de subidas y bajadas.

C: El amor es una decisión y no se trata solo de sentir mariposas en el estómago, sino de estar en esos momentos difíciles. El amor es a prueba de balas, así lo diría yo, como que va mucho más allá de lo superficial, es mucho más profundo. Va mucho más allá de solo lo lindo, también abraza todo lo negativo.

P: El amor también es acompañar a la otra persona en su crecimiento. He aprendido que el amor también es poner límites y saber qué te hace bien y qué no. Saber identificar eso también forma parte de un amor sano.

¿Cuáles creen que son los pilares más importantes en una relación?

P: Para nosotras el número uno ha sido una honestidad que no se rompe con nada. Fue vital desde el inicio de que nos conocimos empezar a crear una malla gigante de seguridad en donde podíamos abordar cualquier pregunta, conversación incómoda, límite o deseo .

C: Yo también sumaría que para nosotras la terapia individual y de pareja ha sido muy importante. Creo que es de vital importancia para nosotras trabajarnos individualmente para poder también trabajarnos juntas, y creo que el que ambas estemos en esos procesos de crecimiento es lo que también hace que la relación vaya evolucionando. Si una evoluciona y la otra no, eso crearía mucho desbalance en la comunicación que tenemos.

P: También hacerse cargo de lo que es de uno. Creo que cuando no estábamos trabajadas las discusiones eran más desorganizadas. Es una herramienta que nos ha cambiado la relación, saber qué heridas del pasado tienes y cómo las estás proyectando en tu relación te ayuda a tomar cargo de responsabilidad. Finalmente diría que como humanos somos seres cambiantes y en una relación va a pasar lo mismo, así que hay que tener apertura a conocerse de nuevo, abrazar ese constante cambio y verlo como algo positivo.

Calle, ¿qué te enamoró de Poché?

C: Lo que más me me atrajo es que es una persona con un talento absurdo. A mi el talento es una cosa que me atrae muchísimo y Poché es una persona extremadamente talentosa. Me acuerdo que esa fue una de las primeras cosas que me gustaron. Para mí Poché es una persona muy sólida, siempre está presente en las buenas y en las malas, quiere lo mejor para ti y busca apoyarte incondicionalmente desde las mejores intenciones de su corazón. Además de que es una persona extremadamente talentosa, siempre quiere hacer las cosas muy bien hechas, no es una persona mediocre en lo absoluto y eso para mi es algo admirable. Toda esta admiración de mi hacia ella me fue enamorando cada vez más. También me gustó que es extremadamente chistosa. El humor me atrae mucho también.

Calle y Poché Germán Nájera + Iván Flores

Poche, ¿qué te enamoró de Calle?

P: Lo que más me enamoro de Calle fue ver en ella un mundo que yo no conocía. Somos muy diferentes y me enamoró de esa diferencia. Vi en ella una persona súper valiente, lo he dicho mil veces, pero es verdad. Su perspectiva de vida ante las dificultades me encantó, porque Calle siempre ha sido muy soñadora y no se pone ningún límite. Me enamoró su determinación, es una mujer demasiado fuerte y yo me considero un tipo de mujer muy distinta. Me encantó esa fuerza de vida que arrasa con todo, y ya hablando de cómo me hizo sentir, creo que yo nunca había experimentado esa sensación; la manera en cómo ella me amaba era muy completa, me sentía en un lugar muy seguro. Con ella conocí lo que era la transparencia y el amor más puro.

Germán Nájera + Iván Flores

¿Qué es lo más inspirador pero también lo más difícil de pertenecer a la comunidad LGBTQ?

C: Lo más inspirador es ver tanto apoyo y libertad adentro de la comunidad. Esa aceptación me ha parecido lo más lindo porque efectivamente se convierte en un efecto dominó que ayuda a que todos se sientan apoyados, que se sientan parte de algo. Lo que más difícil me ha parecido es que siento que a veces en la comunidad también hay un poco de cuestionamiento sobre cómo deberían verse los estereotipos y las relaciones, cuando la esencia de la comunidad debería ser la libertad de que cada quien ame como quiera amar. Me molesta la necesidad de la gente de querer encasillar o etiquetar a los demás.

P: Lo más inspirador ha sido conocer tantos casos en pantalla y fuera de ella de personas que de alguna manera dieron con nuestra libertad en algún momento y eso inspiró a que ellos vivieran su libertad de la misma forma. Para mí no hay nada como eso, nada supera esa sensación. Lo más difícil es que a veces hay una doble moral todavía que nos toca trabajar a todos como sociedad. A la gente le cuesta lo que no entiende o lo que no había visto antes, entonces en ocasiones los demás quieren que nuestra relación se vea de cierta forma, que si tiene que haber una más masculina o que si no nos comportamos todo el tiempo como tal pareja. Creo que eso siempre ha sido algo muy decepcionante.

¿Qué creen que necesitamos hoy en día como comunidad para deshacernos de las etiquetas?

C: Dejar a la gente existir como sea que quieran existir, por favor. Entiendo que viene del ser humano querer entender lo que desconocen y quizás etiquetarlo para comprenderlo mejor, pero siento que a veces las etiquetas juegan un poquito en contra, porque es una necesidad de que la gente se mantenga en una sola cosa y no pueda cambiar. Entonces creo que eso también hacen las etiquetas, hacen que la sociedad te encasille y que no puedas cambiar. Creo que la gente debería preocuparse más por lo de cada quien y no estar cuestionando o juzgando tanto la vida del otro, sino dejar a la gente ser más libre. Creo que se trata de vivir y dejar vivir así.

P: Siento que falta ser más responsables cen cuanto a cómo nos referimos sobre las personas que viven vidas diferentes a la nuestra. Me gusta poder decir ‘eso no me gusta o eso no va conmigo, pero lo respeto porque es una vida diferente con un contexto distinto’. Creo que el sentirnos un poco con la potestad es lo que nos lo que nos destruye tanto como sociedad como en la comunidad el LGBT.

Germán Nájera + Iván Flores

Hoy en día, ¿creen que es necesario seguir haciendo marchas del Orgullo?

C: Sí, a mí a mí me parece que sí porque por más que hemos avanzado muchísimo como comunidad y con el tema, sigue habiendo mucho peso quizás negativo de la sociedad. Creo que las marchas lo que hacen es honrar el camino tan difícil que se ha tenido que tomar. Hay gente para la que sí es necesario seguir haciendo marchas, o sea hay personas que están en lugares del mundo en donde esto todavía no solo no es aceptado, sino que es un crimen. Hay niños que todavía no entienden bien su orientación y se sienten solos, y creo que ver a la gente marchar por esta causa les ayuda a sentir que sí hay un lugar para ellos en el mundo. Pero creo que la respuesta es muy subjetiva, dependiendo de quién lo mire.

P: Para mi sería un ¿por qué no si hay alguien que sí está sintiéndose acompañado? Sin embargo creo que ningún extremo es sano. Las marchas son una excusa hermosa para salir y ser como sea que uno es. También me parece una como reivindicación histórica, mucha gente ha fallecido y ha tenido vidas muy diferentes a las nuestras para poder llegar nosotros a donde estamos, para que podamos sentirnos un poco más cómodos siendo quienes somos.

¿Qué mensaje le mandarían a las personas que siguen juzgando a la comunidad LGBTQ?

P: Que dejaran marinar el pensamiento de que se están perdiendo de conocer personas maravillosas y de tener a familiares cerca solo por esta idea limitante de que la orientación sexual puede ser algo negativo.

C: Que es muy fácil juzgar y criticar. Es muy fácil lanzar una piedra desde la comodidad de su casa, donde se sienten en un lugar seguro, pero también hablan desde un lugar de cero empatía y de nulas ganas de querer ponerse en la posición del otro. Por qué no más bien quizás verlo desde el pensamiento ‘Si yo estuviera en esa posición, ¿cómo quisiera que me trataran los demás?’. Pero creo que ni siquiera se permiten pensar en eso porque creen que ellos ya están en una posición de superioridad. No deberíamos fijarnos en la orientación y en el tipo de relación que tiene una persona, sino en el corazón de la gente.

Calle y Poché Germán Nájera + Iván Flores

Son un referente para la comunidad LGBTQ y eso conlleva una gran responsabilidad, ¿de qué forma buscan inspirarla?

C: Creo que nosotras siempre buscamos inspirar a estas personas desde nuestro arte y entretenimiento. Una forma en la que lo nos gusta mucho cómo lo hacemos es por medio de nuestros libros, siento que en ellos hay una historia que en muchos años va a seguir estado vigente y alguien va a poder tener ese libro en las manos. Es una historia de dos personas que se enamoran, punto. Es una trama con la que una persona se puede sentir acompañada, entonces creo que desde ese lugar me gusta mucho cómo intentamos aportar nuestro granito de arena al mundo y a la comunidad .

P: Le sumaría nuestro podcast, que también creo que ha sido un punto en donde hemos metido mucho la responsabilidad social. Creo que es un contenido muy pensado para hacer algo con la plataforma que hemos construido, traer conversaciones importantes y tocar temas, conceptos y aprendizajes que han venido precisamente de terapia, de experiencias de vida y de descubrimientos en nuestra propia relación. Entonces creo que esos dos proyectos son lugares en donde nos inspiramos para inspirar a los demás.

