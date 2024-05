Zendaya explica el confuso final de Challengers: “Mi madre lo entendió diferente”

¿No entendiste el final de Challengers? Zendaya habla al respecto...

Challengers, la nueva película de Luca Guadagnino protagonizada por Zendaya, relata un tórrido triángulo amoroso en el mundo del tenis profesional. El filme ya se ha estrenado en cines y tanto la crítica como sus primeros espectadores han tenido una opinión bastante favorable hacia ella. Sin embargo, su confuso final ha dejado bastantes dudas.

En el partido entre Art y Patrick, cuando todo parece que va a terminar, este último le hace a su antiguo amigo el gesto de poner la pelota en el corazón de su raqueta. Antaño, habían acordado este código para confirmar sin necesidad de palabra que el joven tenista había intimado con alguna mujer. Esta vez, la susodicha es Tashi, el personaje de Zendaya, la mujer y entrenadora de Art.

Él se queda petrificado por descubrir el engaño de su esposa. Pero, finalmente, decide jugar y ambos se enzarzan en un punto competidísimo hasta que, por la inercia, sobrepasan la red y se funden en un abrazo. Desde la grada, Tashi exclama un potente "¡Vamos!” y el filme termina. No se sabe quién gana ni qué pasará después con la relación de los tres.

Zendaya explica el “confuso” final de Rivales: “Mi madre lo entendió diferente”

Algo que Zendaya ha reconocido que puede resultar muy confuso para el público. “Mi madre entendió el final de manera muy diferente. Me dijo: ‘Está enfadada porque se dan cuenta de que ya no la necesitan’”, explica la actriz en una entrevista concedida al New York Times. “Yo me quedé como: '¡Pero sonrío un poco al final!’”, continúa ella.

De esta forma, mientras que Zendaya considera que Tashi se alegra de ver al fin a Art y Patrick reconciliándose y compitiendo al máximo nivel, su madre cree que el grito es de frustración por ver que va a perderlos a ambos. “Es interesante. Yo le dije: '¿Qué? No sé de dónde sacas eso’. Estoy en la película y creo que tengo una idea de lo que pensé que se suponía que sería este final, pero ella dijo: ‘No. Esto es lo que es. Lo siento mucho’”, añade.

"¿No es bonito que tengamos un final abierto que le guste a la gente? Porque todo el mundo dice: ‘No’. Nunca hagas un final abierto. Tienes que saber qué pasa al final’”, celebra por su parte Guadagnino, que confiesa que él planeó el desenlace de la manera en la que lo entiende Zendaya. “Me gusta esa lectura. Creo que ese es el punto, que cada uno lo ve desde una perspectiva diferente”, sugiere Josh O’Connor, que da vida a Patrick, en referencia a la visión de la madre de su compañera.

“Es confuso”, afirma Zendaya. “Es interpretable”, coincide Mike Faist, actor de Art en Rivales. Para solventar las dudas, tanto la intérprete como O’Connor bromean con llevar a cabo una secuela de Rivales en la que descubrir qué pasa a continuación entre Tashi, Art y Patrick.

