Zahara Jolie-Pitt cambia radicalmente de look y deja a todos con la boca abierta

Los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie se caracterizan por ser trabajadores, estudiosos y muy auténticos, pero quien ha brillado en los reflectores durante los últimos meses por su reciente ingreso a una prestigiosa universidad, es Zahara Jolie-Pitt. La joven de 18 años de edad fue adoptada en 2005 en Etiopía y actualmente es estudiante de un centro educativo históricamente negro y líder mundial en la educación de mujeres afrodescendientes que se dedica a la excelencia académica en las artes liberales y las ciencias y al desarrollo intelectual, creativo, ético y de liderazgo de sus estudiantes.

Pero además de eso, la joven tiene su propia tienda de joyería y ha trabajado de la mano de grandes y reconocidos joyeros de Hollywood, además de que también se ha involucrado en algunas producciones cinematográficas en las que ha trabajado su madre.

Sin embargo, ahora es el cambio de look de Zahara lo que está dando de qué hablar en las redes sociales, ¡te mostramos su más reciente cambio de imagen!

Durante los últimos meses, la hija de la protagonista de Maléfica había optado por lucir su característico afro al natural; fue en la universidad donde se le vio luciendo este look que fue del agrado de muchos internautas.



angelina jolie and her daughter zahara are so cute ? pic.twitter.com/er6l4zvAxG

— gab ♡ (@imnikkiheat) October 22, 2022