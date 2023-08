¿Ya llegó Taylor Swift a México? ¿En dónde está la cantante?

Taylor Swift ya está preparándose para sus próximos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, ¡esto es lo que debes saber sobre la llegada de la cantante a nuestro país!

The Eras Tour está revolucionando la industria musical; de acuerdo a The Recording Academy, Taylor Swift ya logró posicionar su gira como una de las más exitosas —si no es que la más— de la última década. La fiebre Swiftie está con todo y los fanáticos mexicanos ya se encuentran listos para darle la bienvenida a la cantante al país el próximo 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol, recinto que se pintará de los colores de las eras de Taylor Swift. Como era de esperarse, los seguidores de la intérprete de Lover ya comenzaron a hacerse la siguiente pregunta: ¿ya llegó Taylor Swift a México? Y nosotras tenemos la respuesta.

¿Ya llegó Taylor Swift a México?

La noticia que tanto esperabas: ¡Taylor Swift ya se encuentra en nuestro país! Si bien la cantante no ha revelado información ni fotografías al respecto en sus redes sociales, distintas fuentes han confirmado que la cantante estadounidense llegó a México la madrugada del pasado 21 de agosto en un vuelo privado para prepararse física y mentalmente para los conciertos que dará en el Foro Sol. El equipo de la artista no reveló en qué hotel se quedará Taylor, pero se cree que estas son las principales opciones: Four Seasons, St. Regis o The Ritz-Carlton.

La mala noticia es que hasta el momento, ningún Swiftie ha visto a la cantante recorriendo las calles de México. Sin embargo, nosotras ya te preparamos una guía con los lugares que podría visitar Taylor durante su estancia en México:



Panadería Rosetta Colonia Condesa Parque de Chapultepec Piramides de Teotihuacán Trajineras de Xochimilco El Zócalo

