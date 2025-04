Valiendo Madres: una serie que nos enseña algo nuevo sobre la maternidad y las relaciones de pareja

Si estás buscando la serie perfecta para disfrutar este fin de semana, tenemos la recomendación perfecta. Prime Video llega con una nueva serie mexicana que une la vida de cuatro madres que están atravesando caminos parecidos, los exploran de manera única, uniendo la comedia y el drama demostrando las distintas caras que tiene la maternidad, las relaciones de pareja y el descubrimiento personal.

Es por eso que en entrevista, el cast compuesto por Marcela Guirado, Verónica Bravo, Paola Fernández y Lidia San José, nos cuentan cómo fue para ellas dar vida a estas cuatro mamás tan diferentes entre sí pero que las une la intriga por desenmascara un gran secreto que involucra a las cuatro.

Cada una es una mamá distinta a su manera, pero ¿cómo fue para cada una el poder abordar estos personajes aunque puede que sean muy diferentes a ustedes en la vida real?

Marcela Guirado: Mi personaje se llama Paloma y representa a este tipo de madre o no madre, a este tipo de mujer que quiere ser exitosa en en todas las áreas de su vida e intentar hacerlo todo al mismo tiempo y bueno, inevitablemente vemos cómo termina descuidando, una de las más importantes en su vida que es su matrimonio.

Al darse cuenta de esto, empieza a sospechar de una posible infidelidad de su marido, y empieza a ver como posibles sospechosas a muchas madres de la escuela, incluso maestras, etcétera.

Y en esta como especie de pesquisa detectivesca en la que se ve inmersa, termina dándose cuenta que esas mujeres de las que sospechaba inicialmente terminan convirtiéndose como sus hermanas en este proceso de recuperar su vida, su identidad, su paz y de sanar.

Para Marcela este es un personaje muy bonito y redondo con el que se sintió identificada en cuanto a quererlo todo, en cuanto a esta vulnerabilidad con la que se presenta con las mujeres, porque es difícil para las mujeres vulnerarse entre ellas y abrirse pero es sumamente necesario y sanador.

Paola Fernández: Bueno, mi personaje se llama Vicky, es la mamá soltera. Es una una influencer que se encarga de empoderar a otras mamás luchonas, emprendedoras, solteras como ella y a las mujeres en general. Como de recordarles su validez individual y también es un personaje que deja que su hije sea lo que quiera hacer.

Usa vestidos y ella siempre le apoya todo y tienen una unión muy bonita. Pero también Vicky va tanteando el entorno en los primeros capítulos porque ya está acostumbrada a que siempre haya un prejuicio hacia ella por ser la mamá soltera, por estar cómoda con quién es y pues por estar guapa

Lidia San José: Bueno, Sole creo que su lucha no es ser la madre perfecta, sabe que no lo es y ni se lo propone. Creo que es más una búsqueda de identidad, de conseguir la identidad que siempre ha pensado que tiene y que ha ido perdiendo al convertirse en mujer de y madre. Quiere ser ella misma Soledad Navarro.

Con respecto a lo que dice Vero, que tiene toda la razón, creo que tiene mucho que ver en que la presión desde pequeñas es en un principio uno, si no te casas, no eres una mujer completa, tienes que casarte y tener hijos, que eso lo rompe el personaje de Vicky. Luego, como también queremos desarrollarnos profesionalmente, sabemos que tenemos que ser tres veces mejores para no ser juzgadas con el “es que es mujer” por eso no está a la altura.

Entonces, tenemos que ser como tres veces mejores en todo y eso es demasiada presión y claro, no se puede, no podemos.

¿Ustedes consideran que encontraron algo de ustedes mismas en sus personajes o viceversa?

Marcela Guirado: Yo siento que me llevo un poquito de todos los personajes, no solo del mío. Me llevo un poquito la lucha por la identidad propia de Sole.

Muchas veces te mimetizas en relaciones y dices, “Ay, ¿por qué estoy comiendo esto que a mí ni me gusta, pero llevas tanto tiempo con el hombre que ya le gusta y ahora lo compras en el súper.” Entonces de pronto quieres recuperar la identidad propia, quién eres. Me identifico con la búsqueda del deseo sexual de Vero. Creo que esa búsqueda sexual debería de ser infinita y que sea un compañero constante de las mujeres.

Me encanta el arco que tiene el personaje Vero. Me identifico con la actitud y la personalidad del personaje Pao, con Vicky, ¿no? Me gusta sentir que puedo con todo, puedo salir adelante y empoderar a otras mujeres. Yo me llevo un poquito de todos los personajes y creo que eso es algo entrañable de la serie que seas madre o no es algo con lo que todas las chicas que lo vean se pueden identificar, e incluso los hombres también, porque retrata lo que le pasa a los hombres al acompañar una maternidad. Así como el tipo de masculinidad frágil ante el cual estamos viviendo hoy en día, pone un montón de temas que creo que que pueden ser de interés para muchas personas. Yo siento que cuando un proyecto está bien hecho, al final todo el mundo puede entenderlo y sentirse identificado. Sí, de acordísimo.

Verónica Bravo: Sumado a todo lo que menciona Marce que se lleva, yo creo que puedo hablar por todas cuando digo que nos llevamos también un ejército de amigas en este proyecto. La conexión entre nosotras estuvo super bonita y nos lo hemos llevado y lo hemos traducido a lo cotidiano entonces eso está padrísimo.

Paola Fernández: Yo también sumaría que constantemente uno crece y piensa que un príncipe azul o un hombre te va a salvar y al final, al menos en mi historia siempre me han salvado una y otra vez mis amigas.