Úrsula Corberó mantuvo una íntima plática con el medio Script y abordó el tema de su trastorno, ¡mira todo lo que contó!

Úrsula Corberó saltó a la fama mundial cuando interpretó a Tokio en La casa de papel. Junto con Álvaro Morte, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán e Itziar Ituño, la artista se convirtió en una de las estrellas españolas más cotizadas del momento, por lo que fue elegida para protagonizar la reciente y exitosa serie de Netflix, El cuerpo en llamas. Este contenido televisivo —que actualmente es uno de los más vistos de la plataforma de streaming— está basada en el caso real del Crímen de la Guardia Urbana. Corberó se metió en la piel de Rosa Peral, acusada por el asesinato con alevosía y agravante de parentesco de Pedro Rodríguez, quien solía ser su pareja. Junto con su exnovio, Albert Rodríguez, Peral fue sentenciada a más de 20 años de prisión después de haber matado e incinerado a Pedro en el Pantano de Foix.

Para Úrsula Corberó no fue fácil interpretar a Rosa Peral, a quién describió como una persona “tóxica”, algo que no fue del agrado de la acusada.

“La protagonista de la serie decía que era un papel que le había costado hacer porque era muy tóxico. Dime, ¿en qué momento se me ha juzgado por tóxica o no tóxica? No hay una sentencia en la que se me condene por tóxica o no tóxica”, dijo Peral, indignada por las palabras de la actriz que la ha encarnado en pantalla.

Úrsula Corberó: la protagonista de El cuerpo en llamas hace público el trastorno que padece

Debido al éxito que está teniendo El cuerpo en llamas, Úrsula Corberó ha concedido muchas entrevistas a diferentes medios, y en una de ellas reveló que padece de un extraño trastorno: “No lo he dicho nunca porque suena un poco mal...”, comenzó diciendo para Script y posteriormente confesó que se trata de “un retraso óseo de cinco años”.

“Claro, ahora no se nota... Tengo un cuerpo de una de treinta en vez de una de treinta y cinco”, explicó. “A mí me bajo la primera menstruación con diecisiete años. Muy fuerte. Es que a mí me empezaron a crecer los pelillos del sobaco a esa edad. Eso hizo que, con quince años, mis amigas ya utilizaran la ‘XS’ del Bershka y yo la talla 14 del Zara Kids”, explicó finalmente.