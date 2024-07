Un nuevo escándalo pone en la mira a Piqué ¿tiene una relación secreta con esta exitosa modelo?

Marie Claire Harp habló sobre los rumores de que mantiene una relación secreta con Gerard Piqué y aclara desde cuándo se conocen…

Desde que Gerard Piqué visita México regularmente gracias a su proyecto, la Kings League, el catalán ha quedado entusiasmado con la belleza de una modelo venezolana que reside en México, se trata de Marie Claire Harp.

Los rumores de que ambos mantienen una relación a escondidas de Clara Chía Martí y los medios de comunicación han seguido creciendo desde que el comentarista Eduardo Carrillo comentó en ‘De primera mano’ que el amor había vuelto a tocar la puerta del exfutbolista.

Marie Claire Harp desmiente los rumores sobre su romance con Piqué

Luego de ser constantemente cuestionada, la modelo venezolana, Marie Claire Harp habló de una vez por todas y puso fin a los rumores luego de declararse Team Shakira.

Me enteré por algunas amistades (de lo que se dice), pero cero qué ver, jamás lo he visto en persona, bueno sí en un evento hace tiempo, pero nunca nos hemos ni si quiera estrechado la mano, no sé de dónde salió ese comentario, pero nada qué ver… Marie Claire Harp

Marie Claire Harp también aclaró que no tiene interés en conocer al ex de Shakira, pues se considera fan de la colombiana y el español no se encuentra dentro de sus objetivos personales.