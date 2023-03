Un actor de Game of Thrones critica las escenas de sexo de la serie

Game Of Thrones es considerada una de las mejores series de la historia y, además de por sus escenas violentas y de batallas, dio mucho que hablar por sus secuencias de sexo. Estas secuencias, polémicas por su discutible justificación dentro de la trama en la serie, levantaron críticas incluso entre el propio reparto. Ahora, años después del final de la serie, Ciarán Hinds, quien encarnó a Mance Rayder, se ha mostrado en contra del exceso de sexo del que, a su juico, adoleció Game Of Thrones.

Hinds está de plena actualidad tras anunciarse su fichaje por la temporada 2 de El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder. El actor ha concedido una entrevista a The Independent en la que se ha pronunciado sobre las escenas de sexo de Juego de tronos. “Me desanimó bastante la cantidad de sexualidad que había en la serie, restaba importancia a la trama política”, opinó. “Pero así es el negocio, supongo, desde su perspectiva”, agregó.

Un actor de Game of Thrones critica las escenas de sexo

Respecto a las secuencias sexuales en el set, Hinds también habló sobre la creciente importancia de los coordinadores de intimidad en los sets. Su hija, Aoife Hinds, también es actriz y protagonizó algunas escenas íntimas con Paul Mescal en Normal People.

“Le pregunté a ella por los coordinadores de intimidad porque me parece extraño. Yo no pertenezco a esa generación. Cualquier cosa que tuviéramos que hacer juntos, en escenas de naturaleza sexual, simplemente lo hablábamos. Se trata de cómo contamos la historia juntos, así que no entendía por qué los coordinadores de intimidad de repente estaban en todas partes. Como actores, dejas que tu propio espíritu dé forma a lo que estás haciendo. Pero Aoife me dijo ‘no, fue fantástico’”, relató.

Cabe destacar que, además de haber trabajado en Game Of Thrones, este año Ciarán Hinds ha sido candidato al Oscar a mejor actor secundario por Belfast de Kenneth Branagh. Además, su filmografía también incluye títulos como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2, El topo, La mujer de negro, First Man (El primer hombre) o The Terror.

(c) 2023 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.