Tu tiempo llama: 3 razones para ver la serie coreana sobre almas gemelas y viajes en el tiempo

Saca las palomitas y dale play a Tu Tiempo Llama, la nueva serie de Netflix que se convertirá en tu favorita.

Septiembre viene cargado de estrenos para Netflix, y uno de los más recientes es Tu tiempo llama, una serie coreana protagonizada Ahn Hyo-seop como Gu Yeon-jun y Jeon Yeo-been como Han Jun-hee. Se trata de uno de los lanzamientos de la plataforma de streaming más esperados del mes, ¡aquí te damos tres razones por las que debes ver Tu tiempo llama!

Está basada en la ficción taiwanesa “Someday Or One Day” de Huang Tien-jen

En el 2019 salió al aire el drama televisivo taiwanés, Someday Or One Day, protagonizado por Alice Ke, Greg Han, Patrick Shih y Kenny Yen. Los 13 episodios del programa fueron un rotundo éxito, pues la desgarradora historia provoca un sin fin de emociones conforme se va desarrollando.

En la trama, una mujer de 27 años, de nombre Huang Yu Xuan (Alice Ke) está completamente enamorada de su primer amor: Wang Quan Sheng. Pero todo cambia cuando una noche, la prtoagonista es atropellada por un automóvil; es después de esto cuando la novela presenta un plot twist o giro en la trama: al recobrar la consciencia ve a un hombre idéntico a Wang Quan Sheng sentada junto a su cama de hospital, pero se da cuenta de que ya no es la misma persona. Ahora es Chen Yan Ru, una joven estudiante de secundaria, y Wang es Li Zi Wei, uno de sus compañeros del colegio.

¿Pueden los amores ser tan mágicos para atravesar por brechas temporales y viajes en el tiempo?

Almas gemelas y viajes en el tiempo

La sinopis de Tu tiempo llama reza así: “Jun‑hee solo quiere superar la pérdida de su novio de toda la vida, Yeon‑jun, quien murió en un súbito accidente hace un año. Desde entonces, lleva una vida vacía y siente que él sigue vivo en algún lugar. Un día, alguien le envía un misterioso paquete y una foto. En la foto, hay una joven idéntica a ella, un chico idéntico a Yeon‑jun y otro chico desconocido y todos están posando frente a la tienda de discos 27 Record. En el paquete, hay un reproductor de casete portátil y un casete. Cuando Jun‑hee pone el casete en el reproductor, viaja en el tiempo como por arte de magia, de 2023 a 1998".

Pero la historia no termina allí; en 1998 también comienza a desarrollarse otra trama: “Si-heon, un joven inteligente, atlético y atractivo, descubre que su mejor amigo In‑gyu se está enamorando de Min-ju —una chica que trabaja en 27 Record—, así que decide ayudarlo. Los tres se hacen amigos, pero todo se complica cuando Min-ju tiene un accidente de auto. Algunos días después del accidente, ella despierta, pero algo ha cambiado: la chica tranquila y tímida de siempre ahora es muy extrovertida y sociable. De hecho ni la misma Min‑ju puede creer lo que le está pasando: su aspecto es el mismo, pero todo lo demás ha cambiado, incluso la época en la que se encuentra. La Jun‑hee que vive en 2023 ha despertado como Min‑ju en 1998. Además, Si‑heon, el chico que ve apenas despierta, es idéntico a su novio fallecido Yeon‑jun, lo que la llena de alegría y confusión a la vez”.

La protagonista deberá resolver los misterios detrás de este viaje en el tiempo para poder regresar a la normalidad, descubriendo que el accidente de Min-ju fue provocado, pero ¿con qué objetivo?

Ahn Hyo-seop

El protagonista de la serie te robará el corazón; se trata de Ahn Hyo-seop, un actor y cantante surcoreano-canadiense que ha conquistado a la audiencia al participar en proyectos como “My Father Is Strange”, “Top Management”, “Abyss”, “Lovers of the Red Sky” y “Propuesta laboral”. Tiene 28 años de edad y se ha posicionado como uno de los actores favoritos del K-Drama.

A lo largo de su carrera artística, el actor ha sido nominado a un total de 14 premios y ha ganado ocho en total, lo que demuestra el gran talento y carisma que tiene frente a las cámaras.