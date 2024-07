Top 5 de los éxitos del pop que hicieron historia, según la IA

Reyes, reinas y princesas del pop figuran en esta lista de éxitos que hicieron historia en la música universal de acuerdo con la Inteligencia Artificial ¿cuál es tu favorito?

Cada década de la historia se ha visto fuertemente influenciada por estilos artísticos en todos los ámbitos como la pintura, la música e incluso el cine y la actuación, sin embargo, hay éxitos que han marcado la historia y que se han vuelto clásicos inolvidables en el pop.

La competencia es dura, por ello le dejamos la decisión a la Inteligencia Artificial a través de Open AI: ¿cuáles son los temas más icónicos en la historia del pop?

Estas son las cinco canciones más icónicas de la historia del pop

De acuerdo con la respuesta de ChatGPT “Elegir las 5 canciones más icónicas del género pop puede ser subjetivo, pero algunas canciones han dejado una huella indeleble en la historia de la música pop debido a su impacto cultural, éxito comercial y legado duradero. Aquí te dejo una lista ampliamente reconocida:”

Thriller – Michael Jackson

El rey del pop marcó un antes y un después con la música, el video, la coreografía e incluso el vestuario de Thriller. Sin duda, 1982 fue un año revolucionario para el pop por esta increíble canción que sigue sonando mundialmente.

Like a Prayer - Madonna

El mismo año, Madonna lanzó este exitazo tan controversial como icónico. Los elementos religiosos combinados con el pop de la reina prevalecen como una de las piezas musicales más entrañables del pop.

I Want to Hold Your Hand - The Beatles

No podían faltar The Beatles en este top de canciones icónicas del pop, se trata de I Want to Hold Your Hand, ni más ni menos que la canción que catapultó a la fama a los escarabajos en 1963.

Baby One More Time - Britney Spears

La princesa del pop no sólo nos dio éxitos entrañables, también marcó el estilo un par de décadas entre 1990 y 2010. Aunque ChatGPT eligió esta de 1999 como una de sus cinco favoritas, en realidad pudo ser cualquiera de Britney Spears, como su icónico Toxic.

Billie Jean – Michael Jackson

De acuerdo con los parámetros de la Inteligencia Artificial, el único artista digno de aparecer dos veces en este top es Michael Jackson ¿y cómo no hacerlo con los himnos al pop que nos regaló el rey?

Además de la espectacular música de Billie Jean durante la interpretación de esta se le ve hacer por primera vez el legendario ‘moonwalk’ en 1983.