En un reciente podcast, Cahterine Hardwicke habló sobre Jacob Elordi y Jenna Ortega dándole vida a Edward Cullen y Bella Swan en el reboot de Crepúsculo

En abril de este año se dio a conocer que la saga Crepúsculo regresará en formato de serie. Tras 15 años del estreno de la primera película protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewart, The Hollywood Reporter reveló que la serie de televisión de Twilight está en desarrollo a través de Lionsgate Television. El programa será una versión en serie de los libros de Stephenie Meyer: Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer.

Debido al paso de los años, se cree que ningún miembro del elenco original regresará a este nuevo proyecto, pero ¿quienes ocuparán el lugar de los protagonistas?

Todo sobre Jacob Elordi y Jenna Ortega interpretando a Edward y Bella en la serie de Crepúsculo

Durante su más reciente aparición en el podcast Happy Sad Confused, la directora de Crepúsculo, Catherine Hardwicke, reveló que le encantaría que Jacob Elordi y Jenna Ortega le dieran vida a Edward Cullen y Bella Swan, respectivamente, en la serie.

Cuando le preguntaron a Catherine si Jacob Elordi y Jenna Ortega interpretarían los papeles de Edward y Bella en la nueva versión de Crepúsculo, ella dijo: “Oh, eso sería perfecto. Quiero decir, es increíble. Él [Jacob] probablemente sería Edward hoy”, añadió y posteriormente añadió: “Creo que hoy en día hay muchos actores jóvenes realmente interesantes. Por supuesto, acabas de mencionar a Jenna Ortega, es increíble”.

Sin embargo, esto fue solo un comentario de la directora, pues no hay reportes de que Jacob Elordi y Jenna Ortega vayan a participar en el nuevo proyecto de Crepúsculo, además de que Elordi reveló hace algún tiempo que no volvería a participar en películas sobre adolescentes.

“Esas películas son ridículas. No son universales. Son un escape”, reveló Elordi sobre The Kissing Booth y las chick flicks sobre romance adolescente y posteriormente explicó cómo fue que cayó en la “trampa” de la mentalidad de “uno para ellos, uno para mí”, haciendo referencia a que en Hollywood debes aceptar papeles que no quieres para que en un futuro te pueden considerar en proyectos más grandes.