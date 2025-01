Todo lo que tienes que saber sobre ‘A Complete Unknown’, la biopic de Bob Dylan con Timothée Chalamet

Si hay algo que amamos en una buena biopic musical es cuando el actor logra capturar la esencia del artista sin caer en la simple imitación, y eso es justo lo que hace Timothée Chalamet en A Complete Unknown.

Bajo la dirección de James Mangold, esta película nos transporta a la década de los 60 para seguir los primeros años de la carrera de Bob Dylan, el genio rebelde que revolucionó la música folk y rock con su estilo inconfundible.

Timothée Chalamet in A COMPLETE UNKNOWN. Photo by Macall Polay, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2024 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Desde los primeros minutos, Chalamet demuestra por qué es uno de los actores más magnéticos de nuetra generación. No solo logra la expresión despreocupada y el carisma enigmático de Dylan, sino que también canta con su propia voz (algo que nos encanta ver y escuchar).

Sin embargo, A Complete Unknown no busca explicarnos quién es realmente Dylan, sino explorar cómo se construyó su mito. La historia nos muestra a un joven artista que, en lugar de abrazar la fama, levanta murallas a su alrededor con lentes oscuros, actitudes esquivas y una personalidad que se transforma según el momento.

Timothée Chalamet in A COMPLETE UNKNOWN. Photo by James Mangold, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2024 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

La película se centra en la era folk de Dylan y su transición al rock, un cambio que en su momento fue considerado una traición para los puristas del género. La escena clave es el legendario concierto de 1965 en el Newport Folk Festival, donde su presentación con guitarra eléctrica desató el caos entre los asistentes.

Claro, no podemos dejar de mencionar la música. Con un soundtrack lleno de clásicos como The Times They Are a-Changin’ y It Ain’t Me Babe, la película nos recuerda por qué Dylan es una leyenda viviente. Mención honorífica a Monica Barbaro como Joan Baez, cuya química con Chalamet hace que sus duetos sean algunos de los momentos más icónicos del film.

Macall Polay/Macall Polay

A Complete Unknown es más una experiencia sensorial que una historia convencional sobre un artista. Si buscas respuestas sobre el enigma que es Bob Dylan, no las encontrarás aquí. Pero si quieres perderte en la magia de su personalidad y ver a Timothée en uno de sus roles más hipnóticos hasta ahora, esta es una película que definitivamente tienes que ver.

En cines a partir del 30 de enero.