Todo lo que necesitas saber de Captain America: Brave New World

Cuando hablamos de superhéroes, sabemos que Marvel tiene a la mayoría que marcaron nuestra infancia y volvieron a hacer historia durante las primeras cuatro fases de su universo cinematográfico. Ahora, a poco más del final de la fase cinco, Disney nos permite volver a conocer al emblemático héroe del escudo de vibranium.

Pero antes de hablar de lleno de esta nueva entrega, hay que entender dónde estamos situados en la línea temporal. Recordemos que Sam Wilson originalmente fue presentado en “Captain America: The Winter Soldier” (2014) como Falcon. Con el tiempo, su personaje evoluciona a lo largo de varias películas del MCU, incluyendo “Avengers: Age of Ultron” (2015), “Captain America: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019).

En la serie de Disney+ “The Falcon and the Winter Soldier” (2021), Sam lucha con la inminente decisión de aceptar el escudo de Capitán América y las responsabilidades que este conlleva tras el retiro de Steve Rogers. Después de aceptar el título de Capitán América, el puesto de Falcon queda libre y los problemas están por avecinarse. Aquí es cuando arranca la historia de Captain America: Brave New World.

¿De qué trata Captain America: Brave New World y cuándo se estrena?

En “Captain America: Brave New World”, Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, asume el manto de Capitán América y se encuentra en medio de un incidente internacional tras reunirse con el presidente Thaddeus Ross, interpretado por Harrison Ford. A medida que la tensión global aumenta, Sam debe descubrir la razón detrás de una siniestra conspiración mundial antes de que el verdadero cerebro detrás del plan haga que el mundo entero “vea rojo”.

Originalmente estaba programada para llegar a la gran pantalla en julio de 2024, la fecha se pospuso debido a retrasos en la producción. Es por eso que se estrenará en cines este 13 de febrero en México.

Ahora bien, a pesar de ser una producción llena de grandes talentos, el cast está consciente del reto que conlleva traer de nuevo a su época de gloria al MCU después del épico final que nos dieron en Avengers: Endgame. Pero la esperanza e ilusión no se ha apagado para ninguno de los involucrados. Ya que durante la rueda de prensa internacional, Giancarlo Esposito comentó lo siguiente:

“Me siento realmente honrado, porque unirse a la MCU es unirse a una franquicia con una profunda integridad. Y ellos están haciendo películas que significan algo…” Giancarlo Esposito

A lo que más adelante Anthony Mackie agregó:

[En referencia a Endgame] “Fue una tormenta tan increíble que presenciamos de excelencia cinematográfica, culminando en esa momento. La película se llamaba Endgame por una razón.

Era el final del juego, ¿sabes? Y siento que esta película, Brave New World, al igual que Captain America: The First Avenger, es esa base sólida, ese bloque de construcción para dar inicio a ese siguiente crescendo, a ese momento masivo en el MCU. Y yo solo, estoy orgulloso de que estamos aquí en el comienzo. Estoy orgulloso de decir que somos ese primer paso que está al inicio de ese camino.”