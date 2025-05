¿Taylor Swift furiosa después de ser citada por el abogado de Justin Baldoni?

Desde finales del año pasado, los problemas entre los coprotagonistas de It Ends With Us han ido en aumento y no han parado de ser tendencia por las nuevas acusaciones que han salido a la luz en los últimos meses.

Inicialmente, el nombre Taylor Swift había sido mencionado en conversaciones presentadas como evidencia en contra de Lively por parte del equipo de Baldoni, sin embargo, su nombre no fue incluido en la demanda. En su momento, Taylor no habló al respecto, pero poco a poco ha dejado en claro que ella no tuvo nada que ver con las acciones de su amiga y su marido en contra de Justin.

Pero la ganadora del Grammy no pudo evitar mostrar su molestia después de que se diera a conocer que el abogado de Justin Baldoni supuestamente citó a testificar a la cantante. A lo que el equipo de Taylor salió a dejar en claro que la cantante no tuvo ningún tipo de implicación en la película más allá de prestar los derechos de su canción “My Tears Ricochet”.

“Taylor Swift nunca puso un pie en el set de esta película, no participó en ningún casting o decisiones creativas, no musicalizó la película, nunca vio una edición o dio comentarios sobre la película, ni siquiera vio ‘It Ends With Us’ hasta semanas después de su estreno público, ya que estaba viajando alrededor del mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia”.

Más adelante, un portavoz de Swift hizo la aclaración de que dicha carta citando a la cantante a declarar, no es más que un burdo intento de atraer atención mediática al caso.

“Dado que su participación consistió en licenciar una canción para la película, algo que también hicieron otros 19 artistas, esta citación documental está diseñada para usar el nombre de Taylor Swift y atraer la atención del público, creando un clickbait sensacionalista en lugar de centrarse en los hechos del caso”.