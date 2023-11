“Son ridículas": Jacob Elordi arremete contras las películas de The Kissing Booth

En una reciente entrevista, Jacob Elordi dijo que las películas de The Kissing Booth “son ridículas”.

La vida de Jacob Elordi cambió por completo en el 2018, cuando protagonizó la primera película de The Kissing Booth al lado de Joey King. Los actores le dieron vida a Noah Flynn y Elle Evans, respectivamente, e incluso llevaron su amor de la pantalla a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas juveniles más mediáticas en aquel entonces.

Fue gracias a las tres películas de The Kissing Booth que Elordi obtuvo visibilidad en el medio actoral y saltó a la fama internacional. De esta forma comenzó a obtener papeles en proyectos más grandes, como Euphoria, Priscilla, Saltburn y Dos corazones. Sin embargo, a pesar de que The Kissing Booth fue su pase directo al estrellato, Jacob no está feliz de haber participado en la adaptación de las novelas de Beth Reekles.

Jacob Elordi arremete contras las películas de The Kissing Booth

En una reciente entrevista con GQ, Jacob Elordi reveló que no se siente orgulloso de haber participado en una película adolescente, como lo es The Kissing Booth.

“Esas películas son ridículas. No son universales. Son un escape”, reveló Elordi y posteriormente explicó cómo fue que cayó en la “trampa” de la mentalidad de “uno para ellos, uno para mí”, haciendo referencia a que en Hollywood debes aceptar papeles que no quieres para que en un futuro te pueden considerar en proyectos más grandes.

“Esa también es una trampa. Porque pueden llegar a ser 15 para ellos, ninguno para ti. No tienes ideas originales y estás muerto por dentro. Entonces, es un buen baile”. Diferentes críticos y productores le aconsejaron al actor “aguantar, sonreír y agradecer” por los papeles que le asignaron a pesar de que a él no le gustaran.

“¿Cómo es pretencioso preocuparse por tu producción? Pero sin importarle y, a sabiendas, alimentar a la gente con mierda, sabiendo que estás ganando dinero con el tiempo de las personas, que es literalmente lo más valioso que tienen. ¿Dónde está lo bueno?”, se cuestionó.

¿Veremos a Jacob Elordi como superhéroe?

La estrella de Euphoria también se negó a trabajar en películas de superhéroes en un futuro, pues expresó que en esta etapa de su vida no se ve teniendo ningún interés en el tema porque le inquietan mucho ese tipo de películas.

Los papeles de adolescentes se han terminado para Jacob Elordi, o al menos así lo expresó hace algún tiempo en una entrevista con GQ Australia.

“No hay nada en contra de eso, pero en cierto modo lo he hecho, y sería muy difícil para mí encontrar alegría en eso. Ahora también me estoy haciendo mayor y empiezo a parecer mayor, por lo que seguir volviendo a la escuela secundaria es un poco agotador”, finalizó.